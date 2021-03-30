«Победу» раскачали танцы

Как пишут организаторы фестиваля, представители гатчинской студии танцев «Gemini», фестиваль прошел «атмосферно и душевно». В состав жюри вошли: судья по хип-хопу Ксения Ежова ака Ksu (Scaryfaccez), судьи по брейк-дэнсу Артем Костин ака Mega Joker (Dvizh Club) и Сергей Вельб ака Well B (Funk Fanatix). За музыкальное сопровождение фестиваля отвечали ди-джеи Oni и Reverse.

Результаты фестиваля

BABY HIP-HOP (до 7 лет):

первое место – Вера Антонова (KEEPtheMOVE)

второе место – Мария Ивановская (Ритмикс)

HIP-HOP beginners:

первое место – Карина Травина (2MKEY)

второе место – Алина Кочева (New Stage)

HIP-HOP от 2-х лет опыта:

первое место – SWOT (Краснодар)

второе место – Зоя Краснова (DIVA)

Битва школ HIP-HOP:

первое место – Gemini (педагог Татьяна Иванова)

второе место – 2MKEY (Алексей Китаев)

Битва школ BREAKING:

первое место – Avrora bboys (педагог Zazu Rock)

второе место – TOP9 crew(педагог Вольт)

BREAKING BEGINNERS:

первое место – Максим Севидов (Атлант брейкерс)

второе место – Ефим Гладун («FIRST MOVES»)

CONCRETE BATTLE (Битва на бетонном полу):

первое место – Чаки (Open Soul)

второе место – Smake (Подполье)

Представители студии танцев «Gemini» выражают благодарность руководителям кинотеатра «Победа» за возможность провести фестиваль и районному спорткомитету за поддержку в лице Марии Фоничевой.

Фото Елены Ивановой