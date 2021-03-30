«Победу» раскачали танцы

Как
пишут организаторы фестиваля, представители гатчинской студии танцев «Gemini»,
фестиваль прошел «атмосферно и душевно». В состав жюри вошли: судья по хип-хопу
Ксения Ежова ака Ksu (Scaryfaccez), судьи по брейк-дэнсу Артем Костин ака Mega
Joker (Dvizh Club) и Сергей Вельб ака Well B (Funk Fanatix). За музыкальное
сопровождение фестиваля отвечали ди-джеи Oni и Reverse.
Результаты
фестиваля
BABY
HIP-HOP (до 7 лет):
первое
место – Вера Антонова (KEEPtheMOVE)
второе
место – Мария Ивановская (Ритмикс)
HIP-HOP
beginners:
первое
место – Карина Травина (2MKEY)
второе
место – Алина Кочева (New Stage)
HIP-HOP
от 2-х лет опыта:
первое
место – SWOT (Краснодар)
второе
место – Зоя Краснова (DIVA)
Битва
школ HIP-HOP:
первое
место – Gemini (педагог Татьяна Иванова)
второе
место – 2MKEY (Алексей Китаев)
Битва
школ BREAKING:
первое
место – Avrora bboys (педагог Zazu Rock)
второе
место – TOP9 crew(педагог Вольт)
BREAKING
BEGINNERS:
первое
место – Максим Севидов (Атлант брейкерс)
второе
место – Ефим Гладун («FIRST MOVES»)
CONCRETE
BATTLE (Битва на бетонном полу):
первое
место – Чаки (Open Soul)
второе
место – Smake (Подполье)
Представители
студии танцев «Gemini» выражают благодарность руководителям кинотеатра «Победа»
за возможность провести фестиваль и районному спорткомитету за поддержку в лице
Марии Фоничевой.
Фото
Елены Ивановой