Жёнам подводников – медали

Как сообщает пресс-служба Северного флота, медалью командующего подводными силами «Заслуженная жена подводника» (имеет статус негосударственной) награждаются супруги военнослужащих подплава, чей семейный союз длится не менее 10 лет.

Кандидатов на медаль представляет командованию командир экипажа подводной лодки или соединения по предложению женсовета. Медаль может быть вручена также вдове военнослужащего, проходившего службу в плавсоставе подводных сил Северного флота.

Эскиз медали был разработан с учётом мнения женсовета подводных сил.

Фото: с сайта Минобороны

https://vk.com/news47rus