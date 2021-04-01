Справки о тесте на COVID и вакцинации можно будет предъявить на телефоне

Справки о тесте на COVID и вакцинации можно будет предъявить на телефоне

Вместо бумажной справки о тесте на коронавирус можно будет предъявить QR-код на телефоне из личного кабинета на портале госуслуг. Правительство утвердило постановление о возможности получать результаты тестов на COVID-19 таким способом.

Рубрики : COVID-19     01 Apr 2021

Информация будет передаваться по защищенным каналам от организаций, которые проводят тестирование, в специальный референс-центр Роспотребнадзора, после этого - в личный кабинет.

Документ также фиксирует, что в личный кабинет можно будет загрузить информацию о вакцинации для предъявления по месту требования. Чтобы воспользоваться новыми функциями, гражданин должен дать согласие на передачу сведений.

В пилотном режиме загрузка тестов в личные кабинеты на портале госуслуг началась в ноябре. Правительство ожидает, что этот механизм сэкономит время при получении результатов, снизит количество поддельных справок, а также избавит граждан от необходимости самостоятельно отправлять результаты в Роспотребнадзор по возвращении из-за границы.


«Российская газета» https://rg.ru/2021/03/31/spravki-o-teste-na-covid-19-i-vakcinacii-mozhno-budet-prediavit-na-telefone.html

Фото pixabay.com

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