Справки о тесте на COVID и вакцинации можно будет предъявить на телефоне

Информация будет
передаваться по защищенным каналам от организаций, которые проводят
тестирование, в специальный референс-центр Роспотребнадзора, после этого - в
личный кабинет.
Документ также фиксирует,
что в личный кабинет можно будет загрузить информацию о вакцинации для
предъявления по месту требования. Чтобы воспользоваться новыми функциями,
гражданин должен дать согласие на передачу сведений.
В пилотном режиме
загрузка тестов в личные кабинеты на портале госуслуг началась в ноябре.
Правительство ожидает, что этот механизм сэкономит время при получении
результатов, снизит количество поддельных справок, а также избавит граждан от
необходимости самостоятельно отправлять результаты в Роспотребнадзор по
возвращении из-за границы.
«Российская газета» https://rg.ru/2021/03/31/spravki-o-teste-na-covid-19-i-vakcinacii-mozhno-budet-prediavit-na-telefone.html
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