Гатчинский военкомат: «Всех подряд в армию не отправляем»

Не подлежат призыву те,
кто имеет право на отсрочку, а также ограниченно годные к военной службе по
состоянию здоровья, имеющие не снятую и непогашенную судимость и те, кому
отсрочка предоставлена – по всем вопросам решение принимает призывная комиссия.
Первое заседание состоится 1-го апреля.
- Мы изучили граждан,
подлежащих призыву на военную службу – как путем вызова призывника, так и по
материалам личного дела, – рассказывает начальник отделения подготовки и
призыва граждан на военную службу подполковник запаса Дмитрий Тетеркин. – Всего
перед этой кампанией изучению подлежало около 1400 человек. Уже понятно, кто
идет служить в ряды Вооруженных Сил, кто имеет право на отсрочку, кто будет
направлен на дополнительное медицинское обследование в соответствии с
медицинскими документами либо жалобами.
-
Каково обязательное задание на призыв – сколько надо призвать и отправить?
- Обязательное задание на
призыв будет, примерно, 200 человек – столько мы должны отправить в войска. По
общему количеству у нас призывников – с запасом. Но это не значит, что все, кто
подлежит призыву, пойдут в армию. Кто-то обжалует решение призывной комиссии,
кто-то заболеет, кто-то поменяет место жительства, кто-то будет уклоняться. Из
числа проверенных мы запланировали на отправку около двух сотен, но наши планы
порой расходятся с жизнью: мы призывника планируем, а у него возникают иные
обстоятельства.
-
А может быть наоборот: вы его не планируете, а он придет и попросится в армию?
- Сейчас подлежат призыву
молодые люди с 1994 по 2003 год рождения. Но выпускники школ могут
воспользоваться отсрочкой для поступления в вуз или колледж – до 1 октября 2021
года. И, с другой стороны, тот, кого мы не ждем, никуда поступать не будет и
захочет пойти служить.
Желающие послужить
выявляются путем личного общения. Например, часто бывает так: человек учится в
вузе, но с учебой не складывается. И чтобы не отчисляться, он берет
академический отпуск на период службы в армии – по закону ему обязаны его
предоставить. Через год отслуживший студент вернется в вуз без проблем,
пересмотрев свое отношение к обучению.
Есть и другие варианты.
Например, студентам Государственного университета гражданской авиации
предоставляется отсрочка на период обучения – 4 года. Пока они учатся, их
присматривают себе перевозочные компании: с будущими пилотами заключаются
договора о том, что после обучения их берут на работу. Но если человек подлежит
призыву, его на работу не возьмут. Потому что он уйдет в армию. И ребята
прерывают обучение на третьем курсе: год служат, получают законно военный билет
и после этого заключают контракты с компаниями, в основном, иностранными, на
трудоустройство после вуза. Те, кто так не делает, уходят в армию после
академии и теряют навыки. Потом приходится дополнительно обучаться на
конкретный тип самолета, а это далеко не бесплатно.
-
Уже известно, где и в каких войсках будут служить весенние призывники?
«Покупатели» на них есть?
- Все относительно. В
стенах нашего комиссариата проходит медицинское освидетельствование призывника,
профессиональный психологический отбор, проведение дополнительных обследований,
медико-клинические исследования и т. д. И на призывной комиссии мы его
предварительно предназначаем в определенный вид и род войск, и дату отправки
его выбираем в соответствии с планом, который дает областной военкомат. В
назначенную дату новобранец прибывает на призывной пункт района, проходит
медицинское освидетельствование, осмотр на предмет свежих ссадин, травм,
инъекций и после этого едет в составе команды на областной сборный пункт. Там
он тоже проходит все мероприятия – тест на коронавирус, медицинское
освидетельствование, дополнительный профессиональный психологический отбор,
дактилоскопию. И только после этого представители воинских частей в
соответствии с состоянием здоровья призывника – физического и психического, в
соответствии с требованиями команды отбирают себе ребят, беседуют с ними,
переодевают в военную форму и доставляют в воинскую часть.
-
На первичный воинский учет поставили всех гатчинских десятиклассников?
- Согласно российскому
законодательству, все граждане мужского пола в год достижения 17 лет обязаны
прибыть в военкомат по месту регистрации или проживания и встать на воинский
учет. В данный момент постановку на первоначальный воинский учет проходят молодые
люди 2004 года рождения – и те, кто был обязан состоять, но ранее не успел.
Постановка производится с
1 января по 31 марта. В Гатчинском районе первоначальному учету подлежит более
800 человек, из них пятеро – старшего возраста (те, кто по каким-то причинам не
встал на первичный учет в свое время). Сейчас у нас все поставлены на учет. Это
школьники, учащиеся техникумов и колледжей и те, кто нигде не учится.
-
Что дает первичная постановка на учет?
- Будущим призывникам
выносят предварительную категорию годности по состоянию здоровья,
предварительное предназначение, проводят психологический отбор, выявляют
склонность к воинским специальностям. Кто-то изъявляет желание поступать в
военные вузы, кто-то захочет получить воинскую учетную специальность перед призывом.
После постановки на
первичный учет ребятам объявляют дату следующей явки и выдают документ
воинского учета – так называемое приписное свидетельство, которое у каждого
мужчины в возрасте от 17 до 27 лет должно быть: это удостоверение гражданина, подлежащего
призыву на военную службу. Начиная с 17-летнего возраста, при любых действиях –
будь то смена регистрации, замена паспорта, поступление в учебное заведение –
требуется приписное.
-
Что будет, если молодой человек не встанет на первичный воинский учет?
- Бывает, что ребята
пропускают это мероприятие. Кого-то родители не пускают по идейным
соображениям. А потом мальчику надо будет летом поступать в вуз. Он все
экзамены сдал – требуют свидетельство о постановке на первичный воинский учет.
Тогда абитуриент спохватывается, бежит в военкомат, чтобы получить приписное,
но предварительно надо пройти медицинское освидетельствование, а врачей в
июле-августе в военкомате нет…
Так что не надо усложнять
себе жизнь, саботировать постановку на учет и конфликтовать с военкоматом –
тот, кто не подлежит призыву по состоянию здоровья, в любом случае в армию не
пойдет. Мы не отправляем служить всех подряд – лишь бы план сделать. Военкомату
запрещено отправлять служить граждан, негодных по состоянию здоровья или недообследованных. Если призывника вернут со службы по состоянию
здоровья, будет серьезное разбирательство: кто допустил ошибку? А все затраты
на обмундирование, отправку и прочее придется компенсировать. Исключение составляют
случаи, когда заболевание возникает во время прохождения службы и ранее не
диагностировалось. Это касается, в частности, ряда заболеваний, явные симптомы
которых могут проявиться только в определенной стрессовой обстановке и в
определенном возрасте.
В любом случае,
окончательное решение о призыве на военную службу, предоставлении отсрочки и
прочем принимается призывной комиссией по достижении гражданином 18-летнего
возраста.