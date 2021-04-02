Гатчинский военкомат: «Всех подряд в армию не отправляем»

Не подлежат призыву те, кто имеет право на отсрочку, а также ограниченно годные к военной службе по состоянию здоровья, имеющие не снятую и непогашенную судимость и те, кому отсрочка предоставлена – по всем вопросам решение принимает призывная комиссия. Первое заседание состоится 1-го апреля.

- Мы изучили граждан, подлежащих призыву на военную службу – как путем вызова призывника, так и по материалам личного дела, – рассказывает начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу подполковник запаса Дмитрий Тетеркин. – Всего перед этой кампанией изучению подлежало около 1400 человек. Уже понятно, кто идет служить в ряды Вооруженных Сил, кто имеет право на отсрочку, кто будет направлен на дополнительное медицинское обследование в соответствии с медицинскими документами либо жалобами.

- Каково обязательное задание на призыв – сколько надо призвать и отправить?

- Обязательное задание на призыв будет, примерно, 200 человек – столько мы должны отправить в войска. По общему количеству у нас призывников – с запасом. Но это не значит, что все, кто подлежит призыву, пойдут в армию. Кто-то обжалует решение призывной комиссии, кто-то заболеет, кто-то поменяет место жительства, кто-то будет уклоняться. Из числа проверенных мы запланировали на отправку около двух сотен, но наши планы порой расходятся с жизнью: мы призывника планируем, а у него возникают иные обстоятельства.

- А может быть наоборот: вы его не планируете, а он придет и попросится в армию?

- Сейчас подлежат призыву молодые люди с 1994 по 2003 год рождения. Но выпускники школ могут воспользоваться отсрочкой для поступления в вуз или колледж – до 1 октября 2021 года. И, с другой стороны, тот, кого мы не ждем, никуда поступать не будет и захочет пойти служить.

Желающие послужить выявляются путем личного общения. Например, часто бывает так: человек учится в вузе, но с учебой не складывается. И чтобы не отчисляться, он берет академический отпуск на период службы в армии – по закону ему обязаны его предоставить. Через год отслуживший студент вернется в вуз без проблем, пересмотрев свое отношение к обучению.

Есть и другие варианты. Например, студентам Государственного университета гражданской авиации предоставляется отсрочка на период обучения – 4 года. Пока они учатся, их присматривают себе перевозочные компании: с будущими пилотами заключаются договора о том, что после обучения их берут на работу. Но если человек подлежит призыву, его на работу не возьмут. Потому что он уйдет в армию. И ребята прерывают обучение на третьем курсе: год служат, получают законно военный билет и после этого заключают контракты с компаниями, в основном, иностранными, на трудоустройство после вуза. Те, кто так не делает, уходят в армию после академии и теряют навыки. Потом приходится дополнительно обучаться на конкретный тип самолета, а это далеко не бесплатно.

- Уже известно, где и в каких войсках будут служить весенние призывники? «Покупатели» на них есть?

- Все относительно. В стенах нашего комиссариата проходит медицинское освидетельствование призывника, профессиональный психологический отбор, проведение дополнительных обследований, медико-клинические исследования и т. д. И на призывной комиссии мы его предварительно предназначаем в определенный вид и род войск, и дату отправки его выбираем в соответствии с планом, который дает областной военкомат. В назначенную дату новобранец прибывает на призывной пункт района, проходит медицинское освидетельствование, осмотр на предмет свежих ссадин, травм, инъекций и после этого едет в составе команды на областной сборный пункт. Там он тоже проходит все мероприятия – тест на коронавирус, медицинское освидетельствование, дополнительный профессиональный психологический отбор, дактилоскопию. И только после этого представители воинских частей в соответствии с состоянием здоровья призывника – физического и психического, в соответствии с требованиями команды отбирают себе ребят, беседуют с ними, переодевают в военную форму и доставляют в воинскую часть.

- На первичный воинский учет поставили всех гатчинских десятиклассников?

- Согласно российскому законодательству, все граждане мужского пола в год достижения 17 лет обязаны прибыть в военкомат по месту регистрации или проживания и встать на воинский учет. В данный момент постановку на первоначальный воинский учет проходят молодые люди 2004 года рождения – и те, кто был обязан состоять, но ранее не успел.

Постановка производится с 1 января по 31 марта. В Гатчинском районе первоначальному учету подлежит более 800 человек, из них пятеро – старшего возраста (те, кто по каким-то причинам не встал на первичный учет в свое время). Сейчас у нас все поставлены на учет. Это школьники, учащиеся техникумов и колледжей и те, кто нигде не учится.

- Что дает первичная постановка на учет?

- Будущим призывникам выносят предварительную категорию годности по состоянию здоровья, предварительное предназначение, проводят психологический отбор, выявляют склонность к воинским специальностям. Кто-то изъявляет желание поступать в военные вузы, кто-то захочет получить воинскую учетную специальность перед призывом.

После постановки на первичный учет ребятам объявляют дату следующей явки и выдают документ воинского учета – так называемое приписное свидетельство, которое у каждого мужчины в возрасте от 17 до 27 лет должно быть: это удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу. Начиная с 17-летнего возраста, при любых действиях – будь то смена регистрации, замена паспорта, поступление в учебное заведение – требуется приписное.

- Что будет, если молодой человек не встанет на первичный воинский учет?

- Бывает, что ребята пропускают это мероприятие. Кого-то родители не пускают по идейным соображениям. А потом мальчику надо будет летом поступать в вуз. Он все экзамены сдал – требуют свидетельство о постановке на первичный воинский учет. Тогда абитуриент спохватывается, бежит в военкомат, чтобы получить приписное, но предварительно надо пройти медицинское освидетельствование, а врачей в июле-августе в военкомате нет…

Так что не надо усложнять себе жизнь, саботировать постановку на учет и конфликтовать с военкоматом – тот, кто не подлежит призыву по состоянию здоровья, в любом случае в армию не пойдет. Мы не отправляем служить всех подряд – лишь бы план сделать. Военкомату запрещено отправлять служить граждан, негодных по состоянию здоровья или недообследованных. Если призывника вернут со службы по состоянию здоровья, будет серьезное разбирательство: кто допустил ошибку? А все затраты на обмундирование, отправку и прочее придется компенсировать. Исключение составляют случаи, когда заболевание возникает во время прохождения службы и ранее не диагностировалось. Это касается, в частности, ряда заболеваний, явные симптомы которых могут проявиться только в определенной стрессовой обстановке и в определенном возрасте.

В любом случае, окончательное решение о призыве на военную службу, предоставлении отсрочки и прочем принимается призывной комиссией по достижении гражданином 18-летнего возраста.



