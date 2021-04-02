На участке внутреннего кольца КАД между развязками с Пулковским и Московским шоссе перекроют одну полосу движения

«В
связи с началом производства работ по уборке смёта в разделительной полосе дороги,
в период с 2 по 5 апреля 2021 года будет перекрыта для движения автомобильного
транспорта четвертая полоса. По первой, второй и третьей полосам будет введено
ограничение скоростного режима до 50 км/ч» - сообщил начальник территориального ситуационного центра
ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.
Данные работы будут производиться в
соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой
организации дорожного движения.
Будут установлены временные дорожные
знаки, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, смонтирована
световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).
«Работы будут производиться в круглосуточном режиме, в две смены. Информация о перекрытии полосы будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД» - добавил Пузыревский.
Генеральный подрядчик: АО ПО «РосДорСтрой». ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.