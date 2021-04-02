Областные лагеря летом заполнятся на 75 процентов

Согласно требованиям СанПиН, учреждения будут работать при заполняемости 75% от мощности. Кроме того, в лагерях должна быть определена схема организации медицинской помощи и маршрутизации больных, персонал должен пройти обследования на COVID-19 не ранее, чем за 3 дня до начала смены, а работники пищеблоков должны пройти обследования на наличие норо-, рота- и других вирусных возбудителей кишечных инфекций не ранее, чем за 3 дня до начала работы.

В 2021 году на территории Ленинградской области разрешена работа летних оздоровительных лагерей следующего типа: стационарных (сезонных и круглосуточных), на базе образовательных организаций, палаточного типа, расположенных на территории стационарных лагерей и лагерей труда и отдыха.

Деятельность оздоровительных лагерей будет осуществляться по чек-листам. Всего на территории региона расположено 615 лагерей, сколько из них будет работать летом – станет известно позднее.