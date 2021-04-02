Областные лагеря летом заполнятся на 75 процентов

Согласно требованиям
СанПиН, учреждения будут работать при заполняемости 75% от мощности. Кроме
того, в лагерях должна быть определена схема организации медицинской помощи и
маршрутизации больных, персонал должен пройти обследования на COVID-19 не
ранее, чем за 3 дня до начала смены, а работники пищеблоков должны пройти
обследования на наличие норо-, рота- и других вирусных возбудителей кишечных
инфекций не ранее, чем за 3 дня до начала работы.
В 2021 году на территории
Ленинградской области разрешена работа летних оздоровительных лагерей
следующего типа: стационарных (сезонных и круглосуточных), на базе
образовательных организаций, палаточного типа, расположенных на территории
стационарных лагерей и лагерей труда и отдыха.
Деятельность
оздоровительных лагерей будет осуществляться по чек-листам. Всего на территории
региона расположено 615 лагерей, сколько из них будет работать летом – станет
известно позднее.