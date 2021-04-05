О «достопамятной битве» на Чудском озере рассказывают материалы Президентской библиотеки

Полководцу, приведшему русские дружины к этой и другим победам, посвящена электронная коллекция Президентской библиотеки «Александр Невский (1221–1263)». В неё входят редкие издания, например, «Святой благоверный великий князь Александр Ярославич Невский» (1899) писателя, протоиерея Михаила Хитрова, «Александр Ярославич Невский, великий князь Владимирский и всей Руси» (1871) историка Михаила Хмырова, «Святый благоверный великий князь Александр Невский» (1898) священника Николая Воскресенского, «Жизнь и подвиги святого благоверного великого князя Александра Невского» (1864) и другие.
Начало XIII века было для Руси тяжёлым временем.
Как пишет доктор богословия, историк Пётр Казанский в книге «Житие святого благоверного великого
князя Александра Невского в иночестве Алексия» (1871),
«Россия разделена была на многия мелкия княжества. Война была почти постоянным
занятием князей: они враждовали между собою, отнимая один у другаго владения… <…> Пользуясь таким положением дел, хищные
соседи вторгались в пределы России, разоряли всё, что оставалось нетронутым во
время междоусобиц, забирали имущество и отводили в плен жителей. <…> На
северо-западных пределах Новгорода поселились немецкие рыцари, которые,
завоёвывая области, прежде принадлежавшия русским князьям, огнём и мечом
вводили в них латинскую веру».
В эти нелёгкие времена «Бог воздвиг в
Русской земле» князя Александра. Как сказано в сочинении «Жизнь святого благоверного великого
князя Александра Невского в иночестве Алексия» (1853), «под влиянием разнообразных
испытаний и лишений в юном князе… образовался всегда отличавший его характер
твёрдаго мужа – христианина, который в жизни видит труд, а не средство к
самоуслаждению и покою, и готов на всякий подвиг, как бы ни был он тяжёл, лишь
бы только служил к спасению души и благу ближних».
Учитывая историческую ситуацию на Руси, «…Александру
достался жребий едва ли не труднейший перед всеми жребиями современных князей;
прочим князьям предстояла борьба с татарами, против которых оставалось одно
средство – безусловная покорность… <…> Но
совсем не такова борьба досталась Александру: враги его были немцы и литовцы, которых
не раз поражали новгородские и другие русские князья; следовательно, покориться
таковым врагам или не победить их значило заклеймить себя бесславием, и к тому
же народ и всю страну погубить навеки…» – писал историк, профессор Иван Беляев в работе «Великий князь Александр Ярославич
Невский» (184?).
Молодой
князь Александр Невский одержал победу над врагами. О сражении на Чудском озере
рассказывали по летописным источникам многие исследователи. «…Князь зорко
следил за всеми движениями неприятелей и, улучив удобное время и место, вдруг
остановил свои полки и, расположив их на Чудском озере около урочищ Узменя и
Воронья камня, решился принять сражение», – описывает диспозицию боя Иван
Беляев. Картина битвы развёрнута в книге «Жизнь святого благоверного великого
князя Александра Невского в иночестве Алексия»:
«…Битва началась натиском немцев и чуди, врезавшихся в
полки Александра, как выражаются летописи, „свиниёю“, т. е. острою колонною, и
прошли их насквозь. Но этот способ битвы не смешал войск Александровых. <…> Дружина его, твёрдо устоявшая против перваго
натиска врагов, продолжала рубить их».
Беляев рисует подробности схватки: «…Ужасная сеча продолжалась с ранняго
утра до поздняго вечера, весенний лёд Чудскаго озера покрылся кровию. По
свидетельству очевидцев, озеро колыхалось под сражающимися и стонало от треска
ломающихся копий и звука секущихся мечей».
«Память „ледоваго побоища“ – так была названа эта битва –
сохранилась на долгое время… и в течение многих столетий в Псковских церквах
совершали всенародное поминовение о падших в ледовом бою. <…>. Важность победы была вполне признана. Немцы
спешили просить мира и размена пленных; они не только отказались от Пскова,
Луги и Водской области, но и возвратили Новгороду часть Летгаллии…» –
подвёл итоги сражения Пётр Казанский.
В
предисловии к изданию «Жизнь и
деятельность великого князя Александра Ярославича Невского в связи с событиями
на Руси в XIII столетии» (1883) говорится: «Жизнь и деятельность великаго князя Александра Ярославича Невскаго,
одного из самых выдающихся деятелей на Руси в XIII столетии… служит прекрасным образцом
глубокой государственной мудрости, труда, энергии и самопожертвования – ради
пользы Русской земли».