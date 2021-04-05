В первый класс - онлайн

К 9:00 2 апреля родители Ленинградской области подали 7792 заявления для записи детей в первые классы. Это в 1,4 раза больше, чем за тот же период в прошлом году.

Более 56% – 4404 заявления – подано в электронном виде через портал «Современное образование Ленинградской области» obr.lenreg.ru и портал госуслуг Ленинградской области gu.lenobl.ru, 1702 заявления – в школах и 1686 – в МФЦ.

Напомним, 1 апреля в 9:00 стартовала подача документов в первые классы школ Ленинградской области. До 30 июня можно подать заявление в школу, которая относится к микрорайону проживания ребенка. В любую другую школу Ленинградской области — с 6 июля по 5 сентября.