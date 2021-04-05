В первый класс - онлайн

К 9:00 2 апреля родители
Ленинградской области подали 7792 заявления для записи детей в первые классы.
Это в 1,4 раза больше, чем за тот же период в прошлом году.
Более 56% – 4404
заявления – подано в электронном виде через портал «Современное образование
Ленинградской области» obr.lenreg.ru и портал госуслуг Ленинградской области
gu.lenobl.ru, 1702 заявления – в школах и 1686 – в МФЦ.
Напомним, 1 апреля в 9:00
стартовала подача документов в первые классы школ Ленинградской области. До 30
июня можно подать заявление в школу, которая относится к микрорайону проживания
ребенка. В любую другую школу Ленинградской области — с 6 июля по 5 сентября.