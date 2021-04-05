"Вкусные традиции" в Мультицентре

Проект реализуют
Московский государственный университет пищевых технологий и Федеральное
агентство по делам молодежи.
Преподаватели и студенты
вуза прочитали обучающие лекции, рассказали об особенностях приготовления
хлеба, о дрожжах и пищевом производстве, а также приготовили вместе с ребятами
пиццу.
Свой кулинарный
мастер-класс провела и директор Мультицентра Ирина Дрозденко. Она раскрыла
рецепт фирменного «Ладожского супа», а также поделилась с ребятами лайфхаками
по приготовлению блюд из доступных ингредиентов и рассказала о секретах долгой
и счастливой семейной жизни.
В финале мастер-класса
прошла общая дегустация. Огромная кастрюля с «Ладожским супом» быстро опустела,
а гости были единодушны в своих оценках – 10/10.