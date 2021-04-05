"Вкусные традиции" в Мультицентре

Проект реализуют Московский государственный университет пищевых технологий и Федеральное агентство по делам молодежи.

Преподаватели и студенты вуза прочитали обучающие лекции, рассказали об особенностях приготовления хлеба, о дрожжах и пищевом производстве, а также приготовили вместе с ребятами пиццу.

Свой кулинарный мастер-класс провела и директор Мультицентра Ирина Дрозденко. Она раскрыла рецепт фирменного «Ладожского супа», а также поделилась с ребятами лайфхаками по приготовлению блюд из доступных ингредиентов и рассказала о секретах долгой и счастливой семейной жизни.

В финале мастер-класса прошла общая дегустация. Огромная кастрюля с «Ладожским супом» быстро опустела, а гости были единодушны в своих оценках – 10/10.