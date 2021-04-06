И даже зарплатная карта не нужна: кредит в Сбере можно получить, загрузив данные с портала Госуслуг

Для этого при подаче заявки на кредит необходимо выбрать опцию «Загрузить из Госуслуг», перейти на портал Госуслуг и дать согласие на передачу своих данных в Сбер, после чего банк использует полученные данные для принятия решения по кредитной заявке. Рассмотрение заявки займёт всего несколько минут. Сервис уже доступен большинству пользователей СберБанк Онлайн на платформах iOS и Android.

«Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций и Банк России разработали новую функциональность, которая позволяет банкам интегрировать свои системы с порталом Госуслуг. Мы первыми в стране подключили такую возможность для ипотеки, а теперь — и для потребительских кредитов. Сберу это помогает быстро оценить кредитоспособность клиента, а клиенту — оперативно получить кредит, даже если у него нет нашей зарплатной карты», - комментирует Николай Асташкин, директор дивизиона «Риски розничного бизнеса» Сбербанка.