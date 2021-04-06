И даже зарплатная карта не нужна: кредит в Сбере можно получить, загрузив данные с портала Госуслуг

Для этого при подаче заявки на кредит необходимо выбрать
опцию «Загрузить из Госуслуг», перейти на портал Госуслуг и дать согласие на
передачу своих данных в Сбер, после чего банк использует полученные данные для
принятия решения по кредитной заявке. Рассмотрение заявки займёт всего
несколько минут. Сервис уже доступен большинству пользователей СберБанк Онлайн
на платформах iOS и Android.
«Министерство цифрового развития, связи
и массовых коммуникаций и Банк России разработали новую функциональность, которая позволяет банкам
интегрировать свои системы с порталом Госуслуг. Мы первыми в стране подключили
такую возможность для ипотеки, а теперь — и для потребительских кредитов. Сберу
это помогает быстро оценить кредитоспособность клиента, а клиенту — оперативно
получить кредит, даже если у него нет нашей зарплатной карты», - комментирует Николай Асташкин, директор
дивизиона «Риски розничного бизнеса» Сбербанка.