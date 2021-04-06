Калевала ожила в «Легендах северных широт»

Уже
в шестой раз Центр культуры ингерманландских финнов «Hatsina» дарит гатчинцам
замечательный праздник, посвященный «Калевале». Ежегодно «Легенды северных
широт» заглядывают в разные уголки Гатчинского района, погружая их жителей в
историю родного края.
Чтобы
вспомнить сказочные калевальские сюжеты, в Коммунаре собрались представители
национальных общественных организаций коренных малочисленных народов, деятели
культуры, представители законодательной и исполнительной власти региона. В этот
день здесь звучала финская речь, радовали глаз национальные костюмы, слышны
были звуки старинного карело-финского инструмента кантеле.
Праздник
открылся круглым столом «Читаем Калевалу вместе», в котором приняли участие
члены Общественной палаты Ленинградской области и Гатчинского района.
Сказочная
Калевала встречала гостей уже с самого порога. В фойе развернулась книжная
выставка «Издания Калевалы разных лет», работали экспозиции карельских и
финских домотканных полотенец, предметов быта, лоскутных панно по эпосу
Калевалы. Уже традиционными для «Легенд северных широт» стали мастер-классы от
финских рукодельниц по ингерманландскому вязанию, изготовлению традиционной
куклы, народной вышивке.
Праздник
продолжился показом легендарного фильма-сказки «Сампо», поставленного по
калевальским мотивам режиссером Александром Птушко в 1958 году. Это первый
совместный фильм СССР и Финляндии после Второй мировой войны, снятый на русском
и финском языках. На экране ожили знаменитые герои Калевалы — кузнец
Ильмаринен, его сестра Анника, ее возлюбленный Лемминкяйнен, злая чародейка
Лоухи. Чтобы вернуть Аннику, главные герои должны выковать чудесную мельницу
Сампо.
Гостям,
собравшимся в этот день в Доме культуры города Коммунара, напомнили историю
ингерманландских народов, живущих на территории Гатчинского района. Концертную
программу по традиции украсили финские народные песни, танцы и музыка в
исполнении творческих коллективов Гатчинского района. Гостей праздника в этот
день радовали своим творчеством коллективы Дома культуры города Коммунар - ансамбль
танца «Славяночка» и эстрадная студия «Ералаш».
В
этот особенный для ингерманландских финнов день гостей мероприятия
приветствовали депутаты областного парламента Сергей Коняев и Александр
Русских, руководители города Коммунара Людмила Шагай и Вера Пыжова,
председатель комиссии по межнациональным и межконфессиональным отношениям
Общественной палаты Ленинградской области Владимир Попов, председатель
Общественной палаты Гатчинского района Марк Кравчук, заместитель главы
администрации Гатчинского района Ольга Мясникова.
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Ваша работа способствует проведению планомерной и конструктивной деятельности
по сохранению, развитию и популяризации культур, традиций и языков
финно-угорских и самодийских народов, - обратился Сергей Коняев к активистам
Центра культуры ингерманландских финнов «Hatsina», пожелав им успехов и новых
достижений.