Калевала ожила в «Легендах северных широт»

Уже в шестой раз Центр культуры ингерманландских финнов «Hatsina» дарит гатчинцам замечательный праздник, посвященный «Калевале». Ежегодно «Легенды северных широт» заглядывают в разные уголки Гатчинского района, погружая их жителей в историю родного края.

Чтобы вспомнить сказочные калевальские сюжеты, в Коммунаре собрались представители национальных общественных организаций коренных малочисленных народов, деятели культуры, представители законодательной и исполнительной власти региона. В этот день здесь звучала финская речь, радовали глаз национальные костюмы, слышны были звуки старинного карело-финского инструмента кантеле.

Праздник открылся круглым столом «Читаем Калевалу вместе», в котором приняли участие члены Общественной палаты Ленинградской области и Гатчинского района.

Сказочная Калевала встречала гостей уже с самого порога. В фойе развернулась книжная выставка «Издания Калевалы разных лет», работали экспозиции карельских и финских домотканных полотенец, предметов быта, лоскутных панно по эпосу Калевалы. Уже традиционными для «Легенд северных широт» стали мастер-классы от финских рукодельниц по ингерманландскому вязанию, изготовлению традиционной куклы, народной вышивке.

Праздник продолжился показом легендарного фильма-сказки «Сампо», поставленного по калевальским мотивам режиссером Александром Птушко в 1958 году. Это первый совместный фильм СССР и Финляндии после Второй мировой войны, снятый на русском и финском языках. На экране ожили знаменитые герои Калевалы — кузнец Ильмаринен, его сестра Анника, ее возлюбленный Лемминкяйнен, злая чародейка Лоухи. Чтобы вернуть Аннику, главные герои должны выковать чудесную мельницу Сампо.

Гостям, собравшимся в этот день в Доме культуры города Коммунара, напомнили историю ингерманландских народов, живущих на территории Гатчинского района. Концертную программу по традиции украсили финские народные песни, танцы и музыка в исполнении творческих коллективов Гатчинского района. Гостей праздника в этот день радовали своим творчеством коллективы Дома культуры города Коммунар - ансамбль танца «Славяночка» и эстрадная студия «Ералаш».

В этот особенный для ингерманландских финнов день гостей мероприятия приветствовали депутаты областного парламента Сергей Коняев и Александр Русских, руководители города Коммунара Людмила Шагай и Вера Пыжова, председатель комиссии по межнациональным и межконфессиональным отношениям Общественной палаты Ленинградской области Владимир Попов, председатель Общественной палаты Гатчинского района Марк Кравчук, заместитель главы администрации Гатчинского района Ольга Мясникова.

- Ваша работа способствует проведению планомерной и конструктивной деятельности по сохранению, развитию и популяризации культур, традиций и языков финно-угорских и самодийских народов, - обратился Сергей Коняев к активистам Центра культуры ингерманландских финнов «Hatsina», пожелав им успехов и новых достижений.



