Ленинградская область к пожароопасному сезону – готова!

Такие выводы сделал
департамент лесного хозяйства по Северо-Западному федеральному округу по
результатам внеплановой проверки комитета по природным ресурсам Ленинградской
области.
Специалисты оценили
готовность к пожароопасному сезону региональной диспетчерской службы лесного
хозяйства, техники и оборудования в лесничествах – филиалах ЛОГКУ «Ленобллес».
Для оперативного
выявления и ликвидации лесных пожаров на территории земель лесного фонда
разработано 1092 маршрута наземного патрулирования общей протяженностью порядка
70 тысяч км, работают 71 пожарно-химическая станция, 154 видеокамеры системы
раннего обнаружения возгораний. На период пожароопасного сезона предусмотрено
привлечение почти 5 тысяч человек, порядка 2,6 тысяч единиц техники и 22 тысяч
средств пожаротушения.