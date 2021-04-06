Ленинградская область к пожароопасному сезону – готова!

Такие выводы сделал департамент лесного хозяйства по Северо-Западному федеральному округу по результатам внеплановой проверки комитета по природным ресурсам Ленинградской области.

Специалисты оценили готовность к пожароопасному сезону региональной диспетчерской службы лесного хозяйства, техники и оборудования в лесничествах – филиалах ЛОГКУ «Ленобллес».

Для оперативного выявления и ликвидации лесных пожаров на территории земель лесного фонда разработано 1092 маршрута наземного патрулирования общей протяженностью порядка 70 тысяч км, работают 71 пожарно-химическая станция, 154 видеокамеры системы раннего обнаружения возгораний. На период пожароопасного сезона предусмотрено привлечение почти 5 тысяч человек, порядка 2,6 тысяч единиц техники и 22 тысяч средств пожаротушения.