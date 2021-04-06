Школьники узнают, как делаются пончики на «Уроке цифры»

Ученики 1-11 классов узнают, как устроено современное производство: от обычной кондитерской и до производства сложных, высокотехнологичных продуктов, какую роль в нем играют информационные технологии и что такое цифровая трансформация предприятий.

Урок разработан экспертами компании «1С» и включает в себя видеоролики с объяснениями и интерактивные тренажеры, которые помогут ребятам попробовать себя в роли специалиста по бизнес-процессам, решить задания по автоматизации вымышленной торгово-производственной сети, производящей пончики и поставляющей их по всей Галактике. Уровень сложности заданий адаптирован под возрастные группы начальной, средней и старшей школы.

Выполнить задания можно в любое время: в школе с учителем или дома – самостоятельно либо с родителями. Материалы будут также доступны для всех желающих на сайте урокцифры.рф.



