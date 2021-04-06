Школьники узнают, как делаются пончики на «Уроке цифры»

Ученики 1-11 классов
узнают, как устроено современное производство: от обычной кондитерской и до
производства сложных, высокотехнологичных продуктов, какую роль в нем играют
информационные технологии и что такое цифровая трансформация предприятий.
Урок разработан
экспертами компании «1С» и включает в себя видеоролики с объяснениями и
интерактивные тренажеры, которые помогут ребятам попробовать себя в роли
специалиста по бизнес-процессам, решить задания по автоматизации вымышленной
торгово-производственной сети, производящей пончики и поставляющей их по всей
Галактике. Уровень сложности заданий адаптирован под возрастные группы
начальной, средней и старшей школы.
Выполнить задания можно в
любое время: в школе с учителем или дома – самостоятельно либо с родителями.
Материалы будут также доступны для всех желающих на сайте урокцифры.рф.