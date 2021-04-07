7 апреля – всемирный день здоровья

Здоровье – это не просто отсутствие болезней. Это состояние полного физического, душевного и социального благополучия. С ростом благосостояния общества основные риски для здоровья смещаются в сторону поведенческих факторов: курение, употребление алкоголя, малоподвижный образ жизни, высокий уровень холестерина. Такие распространенные проблемы, как повышенное кровяное давление, излишний вес, высокое содержание глюкозы в крови, ранее относившиеся к поведенческим рискам, сейчас считаются метаболическими.

Во Всемирный день здоровья Роспотребнадзор рекомендует гражданам РФ уделить особое внимание вопросам здорового питания. Согласно последним исследованиям, современный среднестатистический житель России потребляет калорий больше, чем тратит. В целом по стране избыточная масса тела наблюдается у 47,6% мужчин и 35,6% женщин, ожирение – у 19% и 27,6% мужчин и женщин соответственно. Чтобы переломить ситуацию, Роспотребнадзор в рамках нацпроекта «Демография», вступившего в активную фазу в 2019 году, реализует федеральный проект «Укрепление общественного здоровья», направленный на продвижение принципов здорового питания и снижение темпов роста ожирения среди населения России. Стратегическим партнером проекта является ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии».

В этот день на сайте здоровое-питание.рф вас ждет подборка материалов, посвященная вопросам сохранения здоровья – в том числе с помощью правильного питания:

✔ Статья о важности и основных методах лабораторной диагностики.

Сигналы, которые подает наш организм, нужно не игнорировать, а отслеживать. Весной особенно важно реагировать на свое состояние. Ослабленный организм подвержен инфекциям, могут обостряться хронические заболевания или появляться первые симптомы не проявленных ранее недугов. Современная медицина обладает массой возможностей помочь пациентам на самых разных стадиях развития заболеваний. Один из лучших вариантов для первичного определения проблем – лабораторная диагностика.

✔ Материал о том, каким именно общемировым проблемам и путям их решения посвящен в этом году Всемирный День здоровья по решению ВОЗ.

✔ Материал о том, что Роспотребнадзор делает для обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов.

✔ Информация о Всероссийской акции «Будь здоров», которая пройдет 7–10 апреля 2021 и включит в себя целую серию мероприятий для школьников.

✔ Статья «Готовимся к вакцинации: что нельзя есть и пить до и после».

По всей стране идет вакцинация и многих людей волнует вопрос: есть ли какая-то еда, которая может нарушить формирование иммунитета и выработку антител или наоборот - ускорить этот процесс? Ответы на эти вопросы читайте в нашей статье.

✔ Статья «Правда о здоровом питании», в которой мы развенчаем сразу несколько «мифов», связанных с представлениями о полезном и правильном питании.

Каждый день мы принимаем множество решений в отношении питания, выбираем, что есть, сколько есть, когда есть (и с кем), сколько физической активности нужно, чтобы быть здоровым. При этом мы хотим принимать правильные решения – такие, последствия которых будут гарантированно благоприятными. Но как же сложно бывает понять, каким источникам информации доверять можно, а какие проигнорировать. Рассмотрим некоторые укоренившиеся убеждения о здоровом питании, разберемся, где в них правда, а где заблуждения.

✔ Также 7 апреля, во Всемирный День здоровья, мы подведем итоги кулинарного конкурса рецептов #СкажиСалат и объявим его победителей.

В качестве приза авторы трех лучших рецептов посетят эксклюзивный мастер-класс по приготовлению здоровых и полезных салатов от профессионального шеф-повара.

В разделе «Школа здорового питания» пользователи получат видеоконсультации на тему «Как питаться, чтобы сохранить здоровье», смогут узнать, что такое «3 кита здорового питания», существуют ли так называемые «суперпродукты» и какую пищу нужно есть, а что не стоит употреблять, чтобы сердце и сосуды оставались здоровыми.

Для этого мы подготовили видеоинтервью с ведущими специалистами здравоохранения, питания, диетологии и санитарного надзора:

● научным руководителем ФГБУН «ФИЦ Питания и биотехнологий», академиком РАН, д.м.н., профессором В.А.Тутельяном;

● профессором, д.м.н., зам. гендиректора по научной работе и профилактической кардиологии ФГБУ НМИЦ Кардиологии Минздрава РФ Н.В.Погосовой;

● начальником управления санитарного надзора Роспотребнадзора РФ И.Г. Шевкун;

● д. м. н., директором Самарского НИИ диетологии и диетотерапии М.М. Гинзбургом.

В разделе «Книга рецептов. Готовим вместе» в этот день читателей традиционно ждут полезные для здоровья и доступные для бюджета блюда.





Более подробную информацию можно получить на сайте здоровое-питание.рф, а также на наших страницах в Facebook, ВКонтакте, Одноклассники, Instagram.

Также обращайтесь за экспертными комментариями — будем рады помочь.

Будем на связи и будьте здоровы!