Лучшие бренды - в Ленинградской области

Победителем конкурса в
номинации «Территориальный бренд» стал бренд города Тихвин – на нем изображена
звонница знаменитого Тихвинского монастыря. Дипломами лауреатов в данной
номинации отмечены символ Ленинградской области, выполненный в форме бабочки, и
гостинично-ресторанный комплекс «Старая Слобода» Лодейнопольского района.
Лауреатом конкурса в
номинации «Бренд туристской организации/объекта» стал знак Нижне-Свирского
заповедника.
В номинации «Бренд
туристского маршрута/продукта/экскурсионной программы» в разделе «Событийный,
фестивальный туризм» звание лауреата досталось Тервеничскому музею вепсской
культуры: «Enarne ma».
Всего на конкурс в 2020
году поступило 35 заявок.
Напомним, что задачу
форсированного развития внутреннего туризма страны поставил Президент России
Владимир Путин в 2020 году в связи с закрытием государственных границ в целях
противодействия развитию коронавирусной инфекции.
«Туристский бренд: лучшие
практики» – это открытый конкурс проектов за достижения в области создания,
развития и продвижения туристских брендов. Конкурс проводится Российским
государственным университетом туризма и сервиса при поддержке
Торгово-промышленной палаты Российской Федерации.