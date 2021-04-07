Лучшие бренды - в Ленинградской области

Победителем конкурса в номинации «Территориальный бренд» стал бренд города Тихвин – на нем изображена звонница знаменитого Тихвинского монастыря. Дипломами лауреатов в данной номинации отмечены символ Ленинградской области, выполненный в форме бабочки, и гостинично-ресторанный комплекс «Старая Слобода» Лодейнопольского района.

Лауреатом конкурса в номинации «Бренд туристской организации/объекта» стал знак Нижне-Свирского заповедника.

В номинации «Бренд туристского маршрута/продукта/экскурсионной программы» в разделе «Событийный, фестивальный туризм» звание лауреата досталось Тервеничскому музею вепсской культуры: «Enarne ma».

Всего на конкурс в 2020 году поступило 35 заявок.

Напомним, что задачу форсированного развития внутреннего туризма страны поставил Президент России Владимир Путин в 2020 году в связи с закрытием государственных границ в целях противодействия развитию коронавирусной инфекции.

«Туристский бренд: лучшие практики» – это открытый конкурс проектов за достижения в области создания, развития и продвижения туристских брендов. Конкурс проводится Российским государственным университетом туризма и сервиса при поддержке Торгово-промышленной палаты Российской Федерации.