Победы «соколят»

Копилка спортивного клуба под руководством тренера по борьбе самбо и дзюдо Алексея Михайлова пополнилась золотой медалью, которую завоевал Глеб Сидоров, и бронзовыми медалями, обладателями которых стали Юра Ярута, Джасур Насридинов, Михаил Ковалев и Полина Петренко. К сожалению, в шаге от медали остановились Илья Пименов и Ярослав Алексеев, проиграв свои схватки за третьи места.

Также воспитанники СК «Сокол» Ярослав Зайцев, Джасур Насритдинов, Георгий Петрунин, Ярослав Алексеев, Андрей Панов, Алексей Беляев, Илья Михайлов, Лидия Улитина стали участниками мастер-класса, который провел в Санкт-Петербурге чемпион мира по борьбе самбо, заслуженный мастер спорта по самбо, мастер спорта по дзюдо Иван Васильчук. Помимо гатчинцев участниками семинара стали спортсмены из Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Балашихи (Московская область).

Двухдневный семинар по борьбе самбо прошел в спортивном клубе «Юниор», где ребят ждали интенсивные тренировки дважды в день, которые включали в себя отработку стойки, изучение правил передвижения по ковру во время соревновательной схватки, перевода со стойки в партер, срыва захватов, контроля соперника во время борьбы и другие техники.

По словам Алексея Михайлова, семинар получился по-настоящему познавательным и интересным для ребят. Иван Васильчук уделил внимание практически всем спортсменам, грамотно объяснял приемы, исправлял ошибки, приводил примеры из личного опыта, отвечал на вопросы и давал советы. Не обошлось и без совместных фотографий на память.

Алексей Михайлов выражает благодарность родителям своих «соколят», которые оказали помощь в организации поездки на семинар.