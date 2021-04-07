Полтора миллиона на три счёта

Ранним утром 4-го апреля
в дежурную часть Коммунарского отдела полиции поступило сообщение от 52-летнего
жителя Коммунара, работающего охранником на железной дороге. Два дня назад ему
на мобильный позвонила девушка с московского номера. Она представилась
сотрудницей службы безопасности Центробанка и сказала, что от его имени
оставлена заявка на оформление кредита в сумме 1,5 млн рублей. Мужчина сначала
проявил твердость: он никаких заявок не оставлял и в кредитах не нуждается. Но
злоумышленники решили иначе. Ему «навешали лапши», что от его имени
осуществляется перевод денежных средств на другие счета, и для предотвращения
данных переводов необходимо самостоятельно оформить кредит и перевести деньги
на счета, названные девушкой.
Что сделал сотрудник РЖД?
Послал мошенников подальше? Ничего подобного. Он оформил кредит на полтора
миллиона в ВТБ, потом отправился в Пушкин и через терминал на улице Генерала
Хазова перевел все деньги на три разных счета в банке «Тинькофф» – по 500 тысяч
на каждый счет. Через два дня пошел в полицию…