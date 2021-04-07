Полтора миллиона на три счёта

Ранним утром 4-го апреля в дежурную часть Коммунарского отдела полиции поступило сообщение от 52-летнего жителя Коммунара, работающего охранником на железной дороге. Два дня назад ему на мобильный позвонила девушка с московского номера. Она представилась сотрудницей службы безопасности Центробанка и сказала, что от его имени оставлена заявка на оформление кредита в сумме 1,5 млн рублей. Мужчина сначала проявил твердость: он никаких заявок не оставлял и в кредитах не нуждается. Но злоумышленники решили иначе. Ему «навешали лапши», что от его имени осуществляется перевод денежных средств на другие счета, и для предотвращения данных переводов необходимо самостоятельно оформить кредит и перевести деньги на счета, названные девушкой.

Что сделал сотрудник РЖД? Послал мошенников подальше? Ничего подобного. Он оформил кредит на полтора миллиона в ВТБ, потом отправился в Пушкин и через терминал на улице Генерала Хазова перевел все деньги на три разных счета в банке «Тинькофф» – по 500 тысяч на каждый счет. Через два дня пошел в полицию…