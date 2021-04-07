Спички детям не игрушка!

5-го апреля в пять вечера в Новом Свете на площадке рядом с домом № 41 загорелись деревья. Сотрудники администрации своевременно потушили очаг возгорания с помощью огнетушителей.
Причина пожара – игра
детей с огнём! Ученик третьего класса Пригородной школы поджег бумагу, мусор.
Весной, когда верхний слой травы сухой, при сильном ветре огонь может быстро распространиться
на большей площади. Спасибо детям поселка: они не остались равнодушными – сообщили
о пожаре и отвели виновника к родителям.
Администрация Новосветского поселения отремонтировала детскую
игровую площадку около дома № 1 в Новом Свете.
https://vk.com/novosvetskoesp_gmr
Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при
обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.