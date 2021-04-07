Спички детям не игрушка!

Причина пожара – игра детей с огнём! Ученик третьего класса Пригородной школы поджег бумагу, мусор. Весной, когда верхний слой травы сухой, при сильном ветре огонь может быстро распространиться на большей площади. Спасибо детям поселка: они не остались равнодушными – сообщили о пожаре и отвели виновника к родителям.

Администрация Новосветского поселения отремонтировала детскую игровую площадку около дома № 1 в Новом Свете.

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