Если у вас просит денег «замглавы администрации» – это мошенники!

Начиная с января, на
стационарные телефоны гатчинских учреждений культуры стали поступать звонки от
«сотрудников администрации Гатчинского района» с просьбой …собрать денег в
долг. На разные нужды. С обещаниями вернуть
при первой же возможности. Звонки пошли, ни много ни мало, от имени
заместителей главы администрации. Сначала от одного зама, потом от другого.
Потом от третьего. И если на первых двух абоненты не клюнули, то в третьем
случае фокус удался, и работники учреждения культуры ринулись собирать деньги
для «заместителя главы администрации».
Надо ли говорить, что
названивать в организации с просьбой дать денег в долг – не в традициях
администраций вообще и гатчинской в частности. Дело неслыханное и оттого, возможно,
выигрышное – срабатывает фактор внезапности: целый заместитель главы
администрации просит материальной помощи – как тут откажешь?
Это новое слово в
мошенничестве. Если о звонках гражданам от имени «службы безопасности банка» и
аферах с пластиковыми картами предупреждают на каждом шагу, то о просьбах от
лица зама главы районной администрации до сих пор никто не слышал. Первыми под
удар попали гатчинские учреждения культуры. Идентичные телефонные обращения с
просьбами одолжить денег поступили сначала в одну организацию, потом в другую.
Соответственно, теперь от подобных покушений не застрахован ни один специалист,
у которого имеется стационарный рабочий телефон.
Как это происходит?
В организацию поступает
звонок. Как правило, на номер руководителя или его секретаря – главное, не на
сотовый, а на городской, который можно найти в любом справочнике. Мужской голос
в трубке представляется заместителем главы гатчинской администрации по
безопасности (!) Тимофеем Федоровичем Материковым. Далее – ключевой момент:
если директор или лицо, исполняющее его обязанности, лично знает Материкова,
афера срывается. Если же сотрудник, взявший трубку, с Тимофеем Федоровичем не
знаком и голоса его не слышал – полдела сделано: он слушает и верит, что на том
конце провода – заместитель главы администрации, который обращается за денежным
вспомоществованием. Ошарашенный таким фактом, человек уже не замечает
абсурдности ситуации.
Например, от лица
гатчинской администрации сотрудников какого-нибудь учреждения просят собрать
деньги на приобретение подарков. Вот 30 апреля – очередная годовщина
образования МЧС: собираем на подарки пожарным-спасателям. Как только сможем,
вернем и чеки принесем.
Что характерно: мошенники
не вымогают завуалированную взятку, не просят перечислить деньги от предприятия
– это было бы слишком топорно: они хотят, чтобы люди собирали свои кровные.
Скинулись, так сказать, на текущие нужды администрации. Причем о
благотворительности речь не идет – просят исключительно в долг! Для участия в
интернет-конкурсах, для награждений и поощрений и т.д., и т.п.
Один такой звонок
поступил в учреждение культуры 31-го марта. Представились Материковым,
попросили сброситься. Женщины, сердобольные, схватились за кошельки –
профинансировать Тимофея Федоровича…
В Гатчинский Дом культуры
тоже позвонили. Секретарь сняла трубку. Липовый замглавы начал свою слезницу
про «помогите, кто чем может», но директор ДК как раз был рядом. Секретарь
передала трубку, директор понял с полуслова, что его разводят, и разоблаченный
мошенник, имитировав помехи на линии, ретировался.
Гораздо хуже, когда
руководителя учреждения на месте нет. Тогда лицо, его замещающее, принимает
ответственное решение: собрать деньги на нужды администрации! И по кабинетам
кидают клич.
Схема получения денег
мошенниками тоже рассчитана. Они понимают, что у всех госслужащих – зарплатные
карты «Мир», и перечисления денег от должностных лиц им «не к лицу». Поэтому
всегда просят скинуться наличными – тысячу, две, три, пять – и отправить через
банкомат или на телефон.
Полиция проверила номер,
с которого звонили мошенники – абонент находится на территории колонии в
Волгоградской области. Подробности выяснить не удалось. Понятно, что для
получения сведений о гатчинских организациях и телефонных номерах мошенникам
достаточно иметь под рукой интернет. И все детали городского ландшафта им тоже
хорошо известны: они доподлинно знают, что рядом с учреждением находится,
например, «Пятерочка», а ближайший банкомат – через дорогу. Потому что есть и
такой вариант разводки: добившись сбора денег, мошенники просят принести
наличные к универсаму, а за несколько минут до назначенной встречи
перезванивают, извиняются за опоздание – «в пробке застряли» – и просят
перевести деньги через банкомат напротив. Благодаря всем этим фактическим
подробностям все выглядит очень достоверно.
Надо понимать: от звонков
мошенников никто не застрахован – ни директор, ни его заместитель, ни рядовой
специалист. Замглавы гатчинской администрации – без вины виноватый: людей
обманывают от его имени. Предвосхитить покушение невозможно – можно только
предупредить, чтобы никто из работников учреждений культуры, образования,
здравоохранения и т.д. не терял бдительности. Гатчинские чиновники не
одалживаются.
Екатерина Дзюба