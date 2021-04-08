Если у вас просит денег «замглавы администрации» – это мошенники!

Начиная с января, на стационарные телефоны гатчинских учреждений культуры стали поступать звонки от «сотрудников администрации Гатчинского района» с просьбой …собрать денег в долг. На разные нужды. С обещаниями вернуть при первой же возможности. Звонки пошли, ни много ни мало, от имени заместителей главы администрации. Сначала от одного зама, потом от другого. Потом от третьего. И если на первых двух абоненты не клюнули, то в третьем случае фокус удался, и работники учреждения культуры ринулись собирать деньги для «заместителя главы администрации».

Надо ли говорить, что названивать в организации с просьбой дать денег в долг – не в традициях администраций вообще и гатчинской в частности. Дело неслыханное и оттого, возможно, выигрышное – срабатывает фактор внезапности: целый заместитель главы администрации просит материальной помощи – как тут откажешь?

Это новое слово в мошенничестве. Если о звонках гражданам от имени «службы безопасности банка» и аферах с пластиковыми картами предупреждают на каждом шагу, то о просьбах от лица зама главы районной администрации до сих пор никто не слышал. Первыми под удар попали гатчинские учреждения культуры. Идентичные телефонные обращения с просьбами одолжить денег поступили сначала в одну организацию, потом в другую. Соответственно, теперь от подобных покушений не застрахован ни один специалист, у которого имеется стационарный рабочий телефон.

Как это происходит?

В организацию поступает звонок. Как правило, на номер руководителя или его секретаря – главное, не на сотовый, а на городской, который можно найти в любом справочнике. Мужской голос в трубке представляется заместителем главы гатчинской администрации по безопасности (!) Тимофеем Федоровичем Материковым. Далее – ключевой момент: если директор или лицо, исполняющее его обязанности, лично знает Материкова, афера срывается. Если же сотрудник, взявший трубку, с Тимофеем Федоровичем не знаком и голоса его не слышал – полдела сделано: он слушает и верит, что на том конце провода – заместитель главы администрации, который обращается за денежным вспомоществованием. Ошарашенный таким фактом, человек уже не замечает абсурдности ситуации.

Например, от лица гатчинской администрации сотрудников какого-нибудь учреждения просят собрать деньги на приобретение подарков. Вот 30 апреля – очередная годовщина образования МЧС: собираем на подарки пожарным-спасателям. Как только сможем, вернем и чеки принесем.

Что характерно: мошенники не вымогают завуалированную взятку, не просят перечислить деньги от предприятия – это было бы слишком топорно: они хотят, чтобы люди собирали свои кровные. Скинулись, так сказать, на текущие нужды администрации. Причем о благотворительности речь не идет – просят исключительно в долг! Для участия в интернет-конкурсах, для награждений и поощрений и т.д., и т.п.

Один такой звонок поступил в учреждение культуры 31-го марта. Представились Материковым, попросили сброситься. Женщины, сердобольные, схватились за кошельки – профинансировать Тимофея Федоровича…

В Гатчинский Дом культуры тоже позвонили. Секретарь сняла трубку. Липовый замглавы начал свою слезницу про «помогите, кто чем может», но директор ДК как раз был рядом. Секретарь передала трубку, директор понял с полуслова, что его разводят, и разоблаченный мошенник, имитировав помехи на линии, ретировался.

Гораздо хуже, когда руководителя учреждения на месте нет. Тогда лицо, его замещающее, принимает ответственное решение: собрать деньги на нужды администрации! И по кабинетам кидают клич.

Схема получения денег мошенниками тоже рассчитана. Они понимают, что у всех госслужащих – зарплатные карты «Мир», и перечисления денег от должностных лиц им «не к лицу». Поэтому всегда просят скинуться наличными – тысячу, две, три, пять – и отправить через банкомат или на телефон.

Полиция проверила номер, с которого звонили мошенники – абонент находится на территории колонии в Волгоградской области. Подробности выяснить не удалось. Понятно, что для получения сведений о гатчинских организациях и телефонных номерах мошенникам достаточно иметь под рукой интернет. И все детали городского ландшафта им тоже хорошо известны: они доподлинно знают, что рядом с учреждением находится, например, «Пятерочка», а ближайший банкомат – через дорогу. Потому что есть и такой вариант разводки: добившись сбора денег, мошенники просят принести наличные к универсаму, а за несколько минут до назначенной встречи перезванивают, извиняются за опоздание – «в пробке застряли» – и просят перевести деньги через банкомат напротив. Благодаря всем этим фактическим подробностям все выглядит очень достоверно.

Надо понимать: от звонков мошенников никто не застрахован – ни директор, ни его заместитель, ни рядовой специалист. Замглавы гатчинской администрации – без вины виноватый: людей обманывают от его имени. Предвосхитить покушение невозможно – можно только предупредить, чтобы никто из работников учреждений культуры, образования, здравоохранения и т.д. не терял бдительности. Гатчинские чиновники не одалживаются.

Екатерина Дзюба