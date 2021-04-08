Форум «Ладога» ждет талантливую молодёжь

Форум «Ладога» ждет талантливую молодёжь

Стартовала регистрация на XIII межрегиональный молодежный образовательный форум «Ладога». Заявки на участие можно подать до 7 мая на сайте АИС «Молодежь России»: https://grants.myrosmol.ru/.

Рубрики : Молодежь     08 Apr 2021

В работе форума примут участие 700 активных и талантливых ребят и 70 волонтеров из регионов северо-запада России. Участники смогут самостоятельно выбрать одно из десяти образовательных направлений форума: «Гражданское развитие», «Территория развития», «Медиа развитие», «Бизнес развитие», «Духовное развитие», «Развитие молодежных сообществ», «Креативное развитие», «Развитие молодежной политики», «Профсоюзное развитие» и «Наследники Победы».

Напомним, что форум «Ладога» пройдет в Ленинградской области с 27 июня по 4 июля.

В рамках программы форума пройдет грантовый конкурс Росмолодежи, по итогам которого авторы лучших проектов получат финансирование на реализацию своих инициатив.

Ранее Президент России Владимир Путин отмечал, что талант, энергия и креативные способности российской молодежи являются одними из самых сильных конкурентных преимуществ нашей страны.

Форум «Ладога» проходит при поддержке полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе и направлен на формирование конструктивного образа мышления молодежи, развитие компетенций участников молодежных сообществ с целью устойчивого развития малых территорий регионов северо-запада.

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