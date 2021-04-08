Форум «Ладога» ждет талантливую молодёжь

В работе форума примут
участие 700 активных и талантливых ребят и 70 волонтеров из регионов
северо-запада России. Участники смогут самостоятельно выбрать одно из десяти
образовательных направлений форума: «Гражданское развитие», «Территория
развития», «Медиа развитие», «Бизнес развитие», «Духовное развитие», «Развитие
молодежных сообществ», «Креативное развитие», «Развитие молодежной политики»,
«Профсоюзное развитие» и «Наследники Победы».
Напомним, что форум
«Ладога» пройдет в Ленинградской области с 27 июня по 4 июля.
В рамках программы форума
пройдет грантовый конкурс Росмолодежи, по итогам которого авторы лучших
проектов получат финансирование на реализацию своих инициатив.
Ранее Президент России
Владимир Путин отмечал, что талант, энергия и креативные способности российской
молодежи являются одними из самых сильных конкурентных преимуществ нашей
страны.
Форум «Ладога» проходит
при поддержке полномочного представителя Президента Российской Федерации в
Северо-Западном федеральном округе и направлен на формирование конструктивного
образа мышления молодежи, развитие компетенций участников молодежных сообществ
с целью устойчивого развития малых территорий регионов северо-запада.