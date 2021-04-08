Не надо бить полицейского в живот

1-го апреля около
полуночи в Мариенбурге на Заводской улице сотрудники ДПС остановили автомобиль
Renault Duster для проверки документов. Выяснилось, что водитель – 36-летний
житель Нового Света Валерий Х. – имеет водительское удостоверение, срок
которого истек сутки назад. При этом сам водитель находился в состоянии
алкогольного опьянения, о чем свидетельствовал запах изо рта и невнятная речь.
Мужчина отказался от
прохождения медицинского освидетельствования, протокол не подписывал,
нецензурно ругался и угрожал физической расправой сотрудникам полиции. На
замечания не реагировал. Хуже того, ударил младшего лейтенанта полиции в живот.
В отношении гражданина Х.
была применена физическая сила, после чего он был доставлен в дежурную часть на
Красную, 5. По факту применения насилия в отношении представителя власти
возбуждено уголовное дело. За вождение без прав в нетрезвом виде гражданина Х.
отправили под арест на 10 суток и поместили в спецприемник.