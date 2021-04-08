Не надо бить полицейского в живот

1-го апреля около полуночи в Мариенбурге на Заводской улице сотрудники ДПС остановили автомобиль Renault Duster для проверки документов. Выяснилось, что водитель – 36-летний житель Нового Света Валерий Х. – имеет водительское удостоверение, срок которого истек сутки назад. При этом сам водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, о чем свидетельствовал запах изо рта и невнятная речь.

Мужчина отказался от прохождения медицинского освидетельствования, протокол не подписывал, нецензурно ругался и угрожал физической расправой сотрудникам полиции. На замечания не реагировал. Хуже того, ударил младшего лейтенанта полиции в живот.

В отношении гражданина Х. была применена физическая сила, после чего он был доставлен в дежурную часть на Красную, 5. По факту применения насилия в отношении представителя власти возбуждено уголовное дело. За вождение без прав в нетрезвом виде гражданина Х. отправили под арест на 10 суток и поместили в спецприемник.