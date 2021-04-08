Открыта "Охота на пластик"

Молодые люди из
Ленинградской области и федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания
встретятся на виртуальной площадке для дискуссии и выработки совместных идей по
вопросу загрязнения Балтийского моря пластиковым мусором, примут участие в
круглых столах и мастер-классах, а также совершат выезды на побережье
Балтийского моря для забора проб воды и сбора пластикового мусора.
10 апреля в 11.00 для
проведения исследовательских работ школьники из Кингисеппского района поедут на
побережье Финского залива, относящееся к территории государственного природного
комплексного заказника «Кургальский», в районе деревни Липово Усть-Лужского
сельского поселения. Результаты
исследований будут представлены на итоговом мероприятии проекта.
11 апреля запланировано
проведение мониторинга береговой линии реки Луга в Кингисеппе со сбором
пластикового мусора и забором проб воды.
Используя общие методы
анализа, фото- и видеофиксацию, а также собранный пластиковый мусор, участники
создадут уникальные интерактивные карты и эко-просветительские проекты на тему
морских пластиковых отходов в различных арт-форматах: плакат, видеофильм,
инсталляция.
27 апреля на
заключительном мероприятии участники проекта из Ленинградской области и
федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания (ФРГ) представят итоги
совместной работы и выработают общие идеи для решения проблемы загрязнения
Балтийского моря пластиковыми отходами на основании полученных выводов.
Приуроченный к Году
Чистой воды в Ленинградской области проект «Охота на пластик» организован в
соответствии с Совместной Декларацией о региональном сотрудничестве между
Ленинградской областью и федеральной землей Мекленбург-Передняя Померания
(ФРГ), а также в рамках мероприятий «Недели Германии в Санкт-Петербурге»
совместно с экологической организацией «Друзья Балтики».