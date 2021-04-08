Открыта "Охота на пластик"

Молодые люди из Ленинградской области и федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания встретятся на виртуальной площадке для дискуссии и выработки совместных идей по вопросу загрязнения Балтийского моря пластиковым мусором, примут участие в круглых столах и мастер-классах, а также совершат выезды на побережье Балтийского моря для забора проб воды и сбора пластикового мусора.

10 апреля в 11.00 для проведения исследовательских работ школьники из Кингисеппского района поедут на побережье Финского залива, относящееся к территории государственного природного комплексного заказника «Кургальский», в районе деревни Липово Усть-Лужского сельского поселения. Результаты исследований будут представлены на итоговом мероприятии проекта.

11 апреля запланировано проведение мониторинга береговой линии реки Луга в Кингисеппе со сбором пластикового мусора и забором проб воды.

Используя общие методы анализа, фото- и видеофиксацию, а также собранный пластиковый мусор, участники создадут уникальные интерактивные карты и эко-просветительские проекты на тему морских пластиковых отходов в различных арт-форматах: плакат, видеофильм, инсталляция.

27 апреля на заключительном мероприятии участники проекта из Ленинградской области и федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания (ФРГ) представят итоги совместной работы и выработают общие идеи для решения проблемы загрязнения Балтийского моря пластиковыми отходами на основании полученных выводов.

Приуроченный к Году Чистой воды в Ленинградской области проект «Охота на пластик» организован в соответствии с Совместной Декларацией о региональном сотрудничестве между Ленинградской областью и федеральной землей Мекленбург-Передняя Померания (ФРГ), а также в рамках мероприятий «Недели Германии в Санкт-Петербурге» совместно с экологической организацией «Друзья Балтики».