Область обновляет лесопожарную технику

В этом году Ленинградская область планирует в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» закупить 24 единицы техники и оборудования для охраны лесов от пожаров стоимостью 61,1 млн рублей.

За два года реализации нацпроекта «Экология» регион приобрел 203 единицы специализированной техники, что позволило модернизировать противопожарный парк почти на 70%.

Новая техника уже успела показать свою эффективность. Благодаря оперативному реагированию лесных пожарных, а также высокой проходимости и маневренности новой специализированной техники, все, возникшие на территории земель лесного фонда в 2020 году, возгорания были ликвидированы в первый день обнаружения. Средняя площадь одного пожара составила всего 0,3 га – лучший показатель по Северо-Западному федеральному округу.