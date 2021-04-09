Область обновляет лесопожарную технику

В этом году Ленинградская
область планирует в рамках федерального проекта «Сохранение лесов»
национального проекта «Экология» закупить 24 единицы техники и оборудования для
охраны лесов от пожаров стоимостью 61,1 млн рублей.
За два года реализации
нацпроекта «Экология» регион приобрел 203 единицы специализированной техники,
что позволило модернизировать противопожарный парк почти на 70%.
Новая техника уже успела
показать свою эффективность. Благодаря оперативному реагированию лесных
пожарных, а также высокой проходимости и маневренности новой специализированной
техники, все, возникшие на территории земель лесного фонда в 2020 году,
возгорания были ликвидированы в первый день обнаружения. Средняя площадь одного
пожара составила всего 0,3 га – лучший показатель по Северо-Западному
федеральному округу.