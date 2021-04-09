Семья попала по полной

Потерпевшего разводили в
течение трех дней – и весьма успешно. 30 марта позвонил мужчина и сообщил, что
с его счетами производятся мошеннические действия. Надо оформить кредит с целью
погасить кредитную способность. Заявитель тут же через мобильное приложение
оформил кредит на 400 тысяч рублей, снял деньги и перевел их на три банковских
карты, номера которых продиктовал мошенник.
31 марта мужчина оформил
еще один кредит – на 300 тысяч рублей и снова перевел деньги на чужие
банковские счета. 1 апреля был взят третий кредит – на четверть миллиона,
которые также ушли на счета мошенников. Потерпевший сам, добровольно, своими
руками снимал кредитные деньги и переводил их на счета, указанные преступником.
Но и это еще не все.
Набрав кредитов и отправив деньги, мужчина сообщил преступнику данные своей
супруги, которая по указанию звонившего сняла со своего счета накопления и
перевела их на несколько банковских счетов – мошенникам. Общий ущерб составил 1
млн 340 тысяч рублей.
По факту мошенничества в
крупном размере возбуждено уголовное дело.