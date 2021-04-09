Семья попала по полной

Потерпевшего разводили в течение трех дней – и весьма успешно. 30 марта позвонил мужчина и сообщил, что с его счетами производятся мошеннические действия. Надо оформить кредит с целью погасить кредитную способность. Заявитель тут же через мобильное приложение оформил кредит на 400 тысяч рублей, снял деньги и перевел их на три банковских карты, номера которых продиктовал мошенник.

31 марта мужчина оформил еще один кредит – на 300 тысяч рублей и снова перевел деньги на чужие банковские счета. 1 апреля был взят третий кредит – на четверть миллиона, которые также ушли на счета мошенников. Потерпевший сам, добровольно, своими руками снимал кредитные деньги и переводил их на счета, указанные преступником.

Но и это еще не все. Набрав кредитов и отправив деньги, мужчина сообщил преступнику данные своей супруги, которая по указанию звонившего сняла со своего счета накопления и перевела их на несколько банковских счетов – мошенникам. Общий ущерб составил 1 млн 340 тысяч рублей.

По факту мошенничества в крупном размере возбуждено уголовное дело.