Сиверский «Взлёт» выходит на старт!

Вот уже 23 года в поселке Сиверский активно действует детское авиамодельное объединение «Взлёт», которым руководит педагог дополнительного образования Игорь Демьянов. Именно здесь мальчишки начинают мечтать о небе. И именно здесь закладывается фундамент авиационного будущего нашей страны.

Гатчинскую землю по праву называют колыбелью российской авиации. Первый военный аэродром в России появился именно в Гатчине. С авиацией неразрывно связана и история посёлка Сиверский: в начале ХХ века здесь стали приземляться бипланы, взлетевшие с Гатчинского аэродрома. Одним из первых в советской России стал Сиверский военный аэродром, построенный здесь в конце 1930-х годов.

Специалисты знают: покорение неба начинается с авиамоделизма. Неудивительно, что именно в «авиационном» посёлке Сиверский в 1998 году был создан детский авиамодельный кружок «Взлёт» - один из самых успешных в Гатчинском районе.

Сиверский «Взлёт» Игоря Демьянова

Руководитель кружка «Взлёт» Игорь Демьянов — бывший военный, майор запаса, опытный педагог, который обучает детей азам аэродинамики, прививая им инженерное мышление и умение строить сложнейшие действующие модели летательных аппаратов.

Вся жизнь Игоря Викторовича связана с авиамодельным спортом. Он начал заниматься этим ещё в детстве, на станции юных авиамоделистов-техников в Павловском Посаде Московской области. В 14 лет возглавил свой первый авиамодельный кружок в пионерском лагере.

В 1976 году Игорь Демьянов закончил Калининградское военное авиационно-техническое училище по специальности «техническая эксплуатация радиолокационного оборудования самолетов». Куда бы служба не забрасывала Игоря Викторовича, везде он организовывал авиамодельные кружки для детей. При этом он и сам оставался серьёзным спортсменом: Игорь Демьянов - мастер спорта международного класса, призёр Центральной зоны РСФСР, Сибири и Дальнего Востока.

Службу в Сиверском авиационном полку Игорь Демьянов начал, когда сюда вывели практически весь летный состав из Польши, где он тогда служил.

- В 1997 году мы с коллегами Виталием Геннадьевичем Анохиным и Владимиром Николаевичем Гузенко решили организовать в Сиверском авиамодельный кружок, - вспоминает Игорь Демьянов. - Заниматься было негде, но очень хотелось. Первое помещение для кружка нам предложил Сиверский гарнизонный офицерский клуб. Инструмент и принадлежности собирали «с миру по нитке». Сделали первые кордовые авиамодели, вышли на улицу, запустили микродвигатели: «Вж-ж-ж...» Тут же десяток пацанов сбежался. «Ребята, хотите в авиакружке заниматься?» - «Хотим!» - «Пошли!»

Занятия авиамоделизмом привлекли многих сиверских мальчишек. Под руководством опытных педагогов они учились строить простейшие модели, овладевая при этом навыками работы со слесарными и столярными инструментами. Знакомились с историей авиации в России, изучали теорию движения тел в воздухе. И, конечно, участвовали со своими моделями в различных соревнованиях на продолжительность полёта. В 1998 году авиамодельный кружок «Взлёт» вошел в состав Районного Центра детского творчества Гатчинского района.

Степан и его первый аэродром

В 2015 году «Взлёт» обрёл постоянную «прописку» в бывшем детском садике военного городка посёлка Сиверский, где расположился Центр детского творчества «Юность». Работа с детьми строится по авторской трехгодичной программе, разработанной Игорем Демьяновым. В группе каждого года обучения — около пятнадцати ребят от 7 до 18 лет.

Многие из детей приезжают на учёбу в сиверские школы из других населенных пунктов. Как только заканчиваются занятия, они бегут сюда, в свой кружок, где их ждут практически в любое время во второй половине дня.

…К пяти часам вечера в секцию подтягиваются ребята из группы первого года обучения. На столе в мастерской — макет аэродрома «Сиверский». Его автор, Степан Михайлов, учится в первом классе одной из сиверских школ. С пяти лет делает макеты сиверских деревень.

- Первый раз у меня было вдохновение, когда мы приехали в музей в Рождествено, и я там увидел макет Александра Сёмочкина, - объясняет семилетний Стёпа. - Первый макет я сделал из пластилина — две деревни, без подробностей. Я взял у Сёмочкина много идей...

Узнав, чем занимается на досуге Стёпа, Игорь Демьянов предложил ему вместе сделать макет аэродрома «Сиверский». Работу выполнили за несколько месяцев. На вопрос, на что опирался юный инженер в работе, Стёпа отвечает просто: «Я, естественно, опирался на Игоря Викторовича — он ведь на этом аэродроме служил. А ещё я смотрел всё на яндекс-картах».

Расти - играя, познавая, побеждая!

Под руководством Игоря Демьянова ребята создают машины с уникальными данными. Среди них - радиоуправляемые, кордовые и свободнолетающие модели, модели с двигателями внутреннего сгорания.

У этих «детских» самолётов — всё, как у настоящих летательных машин, только маленькое. В основном модели делаются из лёгкого дерева, но, как говорят ребята, летающий аппарат можно сделать из любого подходящего материала. Есть здесь модели из потолочной плитки, пластиковых бутылок и даже из стекловолокна.

Кроме изготовления моделей самолетов и участия с ними на соревнованиях воспитанники кружка «Взлет» занимаются исследовательской работой, изобретательством и конструированием. Свои творческие проекты они успешно защищают на конкурсах изобретательских идей, проводимые областным центром дополнительного образования «Ладога».

Часть обучающей программы связана с работой на компьютере. Ребята осваивают авиамодельные информационные технологии, математически рассчитывают параметры моделей, проводят тренировки на авиамодельном симуляторе FMS, совершенствуя приемы дистанционного управления летательными аппаратами. В игре закладываются навыки, необходимые для будущей профессии, ведь в руках у мальчишек - пульт настоящей аппаратуры, с которой работают летчики.

Со своими моделями ребята из кружка «Взлёт» участвуют в соревнованиях разного уровня — от районного до международного, часто занимая призовые места. Победителями этапа Кубка Мира «Белые ночи 2008» по авиамодельному спорту стали Андрей Звуков и Егор Семенов. Участники и призёры Московского аэрокосмического салона (МАКС) — Александр Волков и Глеб Крымов. Первое место среди юниоров на международных соревнованиях по радиоуправляемым мотопланерам — у Антона Сушицкого, второе место по России в этой же категории — у Виктора Павличенка.

Лауреатом премии президента России для поддержки талантливой молодежи стал Иоанн Васильев, премия губернатора Ленинградской области была вручена Виктору Павличенку. Александр Носов и Андрей Звуков внесены в Российскую энциклопедию «Одаренные дети - будущее России».

Среди юных авиамоделистов есть и девочки. Точно так же, как и мальчишки, они учатся строить модели, постигают законы аэродинамики, разрабатывают проекты и участвуют в соревнованиях. Так, например, победителем областного фестиваля-конкурса детского технического творчества среди учащихся Ленинградской области 2016 года стала Анастасия Быцкевич, выступив со своим творческим проектом «Крыло новой формы».

Авиамоделизм — основа будущей профессии

- На мой взгляд, занятия авиамоделированием — это осознанный выбор будущей профессии, - считает Игорь Демьянов. - Ребята, которые здесь занимаются, как правило, уже сориентированы в профессиональном плане. К нам приходят дети очень разные по характеру, своему мировоззрению и способностям. Есть ребята, у которых золотые руки. Кто-то руками, может, и не очень хорошо работает, зато, беря в руки аппаратуру, сразу же спокойно управляет радиомоделями. Это уже будущие лётчики, которым свойственно прирожденное ощущение модели самолета в воздухе, пространственное ориентирование. Есть ребята очень творческие, из которых идеи и озарения так и брызжут во все стороны! Это — будущие конструкторы и изобретатели. Большинство из них рано или поздно попадает в сферу, связанную с авиацией.

Военными летчиками стали выпускники кружка Евгений Бурухин, Максим Сытенко, Павел Кузнецов, Николай Волков. Пилотами гражданской авиации работают Андрей Звуков, Сергей Денисеков, Александр Барсуков. Александр Синельник, Александр Левадний, Дмитрий Плотников, Александр Климов и многие другие ребята стали инженерами и техниками авиационной промышленности.

Осуществляя свой взлёт из «Взлёта», ребята не забывают свой кружок. Они помогают вести занятия, приходят на соревнования, участвуют в судейской коллегии на состязаниях.

Глеб Крымов пришёл в объединение «Взлёт» ещё третьеклассником. Он неоднократный призёр различных соревнований. Сейчас учится в Санкт-Петербургском государственном университете гражданской авиации, там же и работает — техником аэродинамической лаборатории. В ГУГА сейчас учится и другой бывший воспитанник кружка, неоднократный победитель и призер областных соревнований по радиоуправляемым пилотажным моделям Алексей Ларкин.

С кружком «Взлёт» в Сиверской Глеб так и не расстался, помогая Игорю Демьянову учить своих младших коллег и проводить соревнования.

По словам Глеба, занятия авиамоделизмом дают очень многое для развития личностных качеств. Это и умение работать в команде, и здоровый дух соперничества. Для того, чтобы рассчитать аэродинамику модели и проанализировать какие-то параметры, важно знать физику и математику. Немаловажно и умение работать с любыми инструментами.

- В нашем кружке зарождается настоящая дружба, - говорит Игорь Демьянов. - При запуске самолёта всегда нужен помощник, и у ребят формируются такие качества, как взаимовыручка, взаимопомощь, коммуникативность.

Как говорит Игорь Викторович, взлетает не только модель, «взлетает» в своем становлении и человек, который её построил. Возможно, именно поэтому авиамодельный кружок в посёлке Сиверский и получил такое короткое, но ёмкое название - «Взлёт».

На вопрос, кем он хочет быть, когда вырастет, маленький Степан отвечает, почти не задумываясь: инженером-конструктором и... главой администрации. Планы на жизнь замечательные. Для хорошего полёта нужен хороший старт, и, похоже, лучшей площадки для такого старта не придумаешь.



