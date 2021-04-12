Реализуйте свои идеи вместе со Школой третьего возраста!

Будущим курсистам рассказали об истории Школы третьего возраста, о том, как строится обучение, о просветительских курсах и социальных проектах, которые реализуются на базе школы. Педагоги, волонтеры и курсисты школы представили творческие коллективы, студии и спортивные секции.

Региональная общественная организация «Школа третьего возраста» Гатчинского района работает с июля 2008 года. За это время она стала едва ли не самым позитивным по замыслу и воплощению гатчинским учебным заведением для людей старше 55 лет. За время работы Школы третьего возраста более пяти тысяч пенсионеров прошли обучение или участвовали в различных мероприятиях.

Каждый учебный семестр в Школе третьего возраста длится около трех месяцев и включает в себя несколько различных курсов, которые пожилые люди выбирают в соответствии со своими наклонностями. Курсы могут проходить как на бесплатной основе, так с частичной и полной оплатой.

В очередном семестре Школа третьего возраста» Гатчинского района предлагает активным пожилым гатчинцам следующие направления деятельности:

· Группа взаимоподдержки

· Компьютерная грамотность, работа со смартфонами и планшетами

· Ментальная арифметика

· Английский язык

· Основы журналистики

· История православия

· Танцевальная студия

· Оздоровительная гимнастика

· Плавание в бассейне

· Нордическая ходьба

· Вокально-хоровая студия

· Кукольный театр

· Изостудия

· Клуб рукоделия

· Лепка из глины

· Резьба по дереву

· Студия вязания

· Клуб «Подари тепло своих рук»

Все новички приглашаются на основной курс «Диалог», направленный на знакомство людей друг с другом, сплочение, поддержку и развитие инициатив самих пожилых людей. О том, чем предстоит заняться на этом курсе, рассказала на Дне открытых дверей его модератор, психолог Ирина Савченко. Ирина Леонидовна предложила будущим курсистам несколько показательных упражнений на сплочение и развитие.

Огромной популярностью среди пожилых людей пользуются занятия ментальной арифметикой, которые проводит Галина Рыкова. Ментальная арифметика основана на программе быстрого устного счёта, позволяющей развивать одновременно оба полушария головного мозга. Регулярные занятия помогают «встряхнуть» мозг и справиться с некоторыми возрастными явлениями - забывчивостью, рассеянностью, отодвигая и предупреждая более серьёзные проблемы.

Как рассказала председатель правления РОО «Школа третьего возраста» Татьяна Кучер, в новом семестре студентам предлагается пройти очень интересные курсы, разработанные Гатчинским отделением Союза пенсионеров Ленинградской области.

Курс «Школа проектного управления «Активный гражданин 2021» рассчитан на два месяца. По его окончании курсистам предстоит защита собственных проектов с целью подачи заявок на грант.

Ещё один очень актуальный курс - «Социально-психологическая адаптация пожилых для активного долголетия в условиях вынужденной изоляции» - говорит сам за себя. Ни для кого не секрет, что особенно болезненно самоизоляцию в период пандемии переживают пожилые люди, и этот курс поможет им справиться с её последствиями.

После прохождения трехмесячных курсов желающие могут вступить в социальный проект или продолжить обучение на других курсах. Самые смелые разрабатывают и защищают свой собственный проект. Сейчас в Школе действуют такие проекты, как «Подари тепло своих рук», «Кукольный театр», «Нордическая ходьба», «Спартакиада пенсионеров».

Гатчинская Школа третьего возраста живет и развивается, опираясь на свой главный тезис «Творчество и созидание» и вовлекая в этот замечательный процесс людей самых разных возрастов. Здесь всегда тепло и уютно - тепло душе, уютно сердцу. Прекрасной традицией стали всевозможные дополнительные мероприятия экскурсии, праздники, тематические и литературные вечера, экологический туризм, встречи в разговорном кафе и кино-кафе.

Координаты Школы третьего возраста: г. Гатчина, ул. Школьная, д. 1 (здание бывшей школы № 36); телефон: 8 (81371) 216-91; группа ВКонтакте: vk.com/utv_gatchina (РОО «Школа третьего возраста» ГМР ЛО).