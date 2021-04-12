Россияне получат налоговый вычет на занятия фитнесом

Вычет по расходам на
физкультурно-оздоровительные услуги пополнит линейку социальных налоговых
вычетов. Его расчет будет производиться с учетом других социальных вычетов из
НДФЛ. Налоговый вычет - сумма, которая уменьшает налогооблагаемую базу, по сути
- возврат ранее уплаченного НДФЛ. Налоговый вычет подразумевает возврат 13% от
суммы расходов, предусмотренной законодательством.
До этого в Налоговом
кодексе были предусмотрены пять социальных налоговых вычетов по НДФЛ: по
расходам на благотворительность, обучение, лечение и покупку медикаментов,
негосударственное пенсионное обеспечение, добровольное пенсионное страхование и
добровольное страхование жизни, а также по расходам на накопительную часть
трудовой пенсии. Совокупная сумма расходов по этим направлениям, за которую
можно получить вычет, - 120 тысяч рублей (таким образом, максимальный
социальный вычет в принципе может доходить до 15 600 рублей - 13% этой суммы).
Как следует из закона,
претендовать на вычет налогоплательщик может и в том случае, если физкультурой
занимаются его несовершеннолетние дети (в том числе усыновленные), а также
несовершеннолетние подопечные. Доказательством походов на фитнес будут копия
договора на оказание физкультурно-оздоровительных услуг и фискальный чек,
подтверждающий оплату. Получить вычет будет можно, если на дату фактически
произведенных налогоплательщиком расходов физкультурно-спортивная организация
(или ИП) включена в соответствующий ежегодный перечень - первый такой список
минспорт опубликует не позже декабря, сообщили в Федеральной налоговой службе
(ФНС). Там также отметили, что заявить вычет будет можно, подав декларацию по
форме 3-НДФЛ по итогам года, в котором были понесены расходы на фитнес.
"Также гражданин может получить его у своего работодателя в течение
соответствующего года", - уточнили в ФНС.
Подтвердить право на
вычет можно будет копией договора с фитнес-клубом и кассовым чеком.
"На практике
получить деньги за оплаченные услуги можно будет только в 2023 году, поскольку
основные заявки будут подаваться уже после того, как налоговый период, за
который можно будет получить вычет, закончится - условно в 2023 году можно
будет оформить вычет за услуги, оказанные в 2022 году. Важно помнить, что
подать документы на получение выплаты можно будет не позднее трех лет с момента
уплаты НДФЛ", - говорит управляющий партнер Enterprise Legal Solutions
Юрий Федюкин.
Для фитнес-индустрии
важно, чтобы в реестр попало как можно больше организаций и услуг, в том числе
индивидуальные тренировки, йога, пилатес, борьба, плавание и так далее, говорит
президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии России Ольга Киселева. В
противном случае может произойти клиентский отток из сегментов, не попавших в
перечень, считает она.
«Российская газета» https://rg.ru/2021/04/08/rossiiane-poluchat-nalogovyj-vychet-na-zaniatiia-fitnesom.html