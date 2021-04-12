Россияне получат налоговый вычет на занятия фитнесом

Вычет по расходам на физкультурно-оздоровительные услуги пополнит линейку социальных налоговых вычетов. Его расчет будет производиться с учетом других социальных вычетов из НДФЛ. Налоговый вычет - сумма, которая уменьшает налогооблагаемую базу, по сути - возврат ранее уплаченного НДФЛ. Налоговый вычет подразумевает возврат 13% от суммы расходов, предусмотренной законодательством.

До этого в Налоговом кодексе были предусмотрены пять социальных налоговых вычетов по НДФЛ: по расходам на благотворительность, обучение, лечение и покупку медикаментов, негосударственное пенсионное обеспечение, добровольное пенсионное страхование и добровольное страхование жизни, а также по расходам на накопительную часть трудовой пенсии. Совокупная сумма расходов по этим направлениям, за которую можно получить вычет, - 120 тысяч рублей (таким образом, максимальный социальный вычет в принципе может доходить до 15 600 рублей - 13% этой суммы).

Как следует из закона, претендовать на вычет налогоплательщик может и в том случае, если физкультурой занимаются его несовершеннолетние дети (в том числе усыновленные), а также несовершеннолетние подопечные. Доказательством походов на фитнес будут копия договора на оказание физкультурно-оздоровительных услуг и фискальный чек, подтверждающий оплату. Получить вычет будет можно, если на дату фактически произведенных налогоплательщиком расходов физкультурно-спортивная организация (или ИП) включена в соответствующий ежегодный перечень - первый такой список минспорт опубликует не позже декабря, сообщили в Федеральной налоговой службе (ФНС). Там также отметили, что заявить вычет будет можно, подав декларацию по форме 3-НДФЛ по итогам года, в котором были понесены расходы на фитнес. "Также гражданин может получить его у своего работодателя в течение соответствующего года", - уточнили в ФНС.

Подтвердить право на вычет можно будет копией договора с фитнес-клубом и кассовым чеком.

"На практике получить деньги за оплаченные услуги можно будет только в 2023 году, поскольку основные заявки будут подаваться уже после того, как налоговый период, за который можно будет получить вычет, закончится - условно в 2023 году можно будет оформить вычет за услуги, оказанные в 2022 году. Важно помнить, что подать документы на получение выплаты можно будет не позднее трех лет с момента уплаты НДФЛ", - говорит управляющий партнер Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин.

Для фитнес-индустрии важно, чтобы в реестр попало как можно больше организаций и услуг, в том числе индивидуальные тренировки, йога, пилатес, борьба, плавание и так далее, говорит президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии России Ольга Киселева. В противном случае может произойти клиентский отток из сегментов, не попавших в перечень, считает она.

«Российская газета» https://rg.ru/2021/04/08/rossiiane-poluchat-nalogovyj-vychet-na-zaniatiia-fitnesom.html