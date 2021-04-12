Сломал нос сыну-первокласснику – причинил лёгкий вред

2-го апреля дознавателем УМВД России по Гатчинскому району было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 115 УК РФ – после рассмотрения сообщения о преступлении. Установлено, что два месяца назад 57-летний житель Гатчины, находясь дома, в квартире, на почве личных взаимоотношений нанес своему 7-летнему сыну телесные повреждения в виде закрытого перелома костей носа без смещения. Данное повреждение сопряжено с кратковременным расстройством здоровья – на срок менее 21 дня и квалифицируется как легкий вред.