Сломал нос сыну-первокласснику – причинил лёгкий вред

Сломал нос сыну-первокласснику – причинил лёгкий вред

Возбуждено уголовное дело в отношении папаши, сломавшему 7-летнему сыну нос. Деяние квалифицируется как причинение легкого вреда здоровью.

Рубрики : Происшествия     12 Apr 2021

2-го апреля дознавателем УМВД России по Гатчинскому району было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 115 УК РФ – после рассмотрения сообщения о преступлении. Установлено, что два месяца назад 57-летний житель Гатчины, находясь дома, в квартире, на почве личных взаимоотношений нанес своему 7-летнему сыну телесные повреждения в виде закрытого перелома костей носа без смещения. Данное повреждение сопряжено с кратковременным расстройством здоровья – на срок менее 21 дня и квалифицируется как легкий вред.

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