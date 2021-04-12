Служба «112» помогает

Служба «112» помогает

С января по март на единый номер «112» Ленинградской области поступило более 302 тысяч вызовов, почти половина из них – экстренные.

Рубрики : Общество     12 Apr 2021

130 тысяч вызовов, поступивших на номер «112» требовали экстренного реагирования. По 15 тысячам обращений были задействованы сразу несколько оперативных служб.

Благодаря единому номеру вызова экстренных оперативных служб человеку в экстренной ситуации не нужно решать, помощь какой службы ему необходима. Эта обязанность возложена на операторов «Системы-112».

За три месяца на номер «112» в Ленинградской области чаще всего обращались за скорой помощью. Около 45% вызовов, требующих экстренного реагирования, было передано в дежурно-диспетчерскую службу скорой медицинской помощи. Около 38% вызовов было адресовано полиции, 9% – районным Единым дежурно-диспетчерским службам, остальные 8% – пожарной охране, аварийной газовой, аварийно-спасательной и другим службам. 12% обращений требовали комплексного реагирования служб.

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