Служба «112» помогает

130 тысяч вызовов,
поступивших на номер «112» требовали экстренного реагирования. По 15 тысячам
обращений были задействованы сразу несколько оперативных служб.
Благодаря единому номеру
вызова экстренных оперативных служб человеку в экстренной ситуации не нужно
решать, помощь какой службы ему необходима. Эта обязанность возложена на
операторов «Системы-112».
За три месяца на номер
«112» в Ленинградской области чаще всего обращались за скорой помощью. Около
45% вызовов, требующих экстренного реагирования, было передано в
дежурно-диспетчерскую службу скорой медицинской помощи. Около 38% вызовов было
адресовано полиции, 9% – районным Единым дежурно-диспетчерским службам,
остальные 8% – пожарной охране, аварийной газовой, аварийно-спасательной и
другим службам. 12% обращений требовали комплексного реагирования служб.