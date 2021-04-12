В России изменились правила использования маткапитала

Как разъяснили в
Минтруде, появление новых возможностей связано с принятием в 2020 году
федерального закона, который позволяет родителям более гибко управлять
средствами материнского капитала. Речь идет о тех случаях, когда мама сначала
решила направить средства на накопительную часть пенсии, а потом отозвала их,
чтобы использовать по другим направлениям. Например, для того, чтобы купить
жилье или потратить средства на образование ребенка. Но что-то пошло не так и
средства так и не были использованы. В результате деньги "зависли" на
счете в Пенсионном фонде.
До настоящего времени
порядок действий для того, чтобы мать снова могла использовать средства
маткапитала на накопительную пенсию, если раньше отзывала их на другие
направления и не воспользовалась, отсутствовал.
Теперь у женщин есть
возможность снова инвестировать маткапитал. В течение полугода со дня возврата
на счет в ПФР матери нужно решить, на что эти деньги потратить, написав
заявление. Если за полгода она ничего не решила, можно еще подумать, написав
заявление в ПФР о продлении этого срока. Но такая возможность дается только
один раз.
Если женщина так ни на
что и не решилась и не написала заявление в ПФР, то причитающиеся ей деньги по
умолчанию пойдут на накопительную пенсию. Это произойдёт в течение трёх месяцев
после истечения полугодового срока, установленного для перевода маткапитала на
другие цели. Таким образом, деньги снова начнут работать и увеличивать размер
семейного капитала.
"Российская газета" https://rg.ru/2021/04/11/v-rossii-meniaiutsia-pravila-ispolzovaniia-matkapitala.html
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