Гатчинскому району помогут обновить дороги

Речь идет про девять муниципалитетов, которые в конце прошлого года стали частью дорожной сети Санкт-Петербургской агломерации. Это Сертолово, Гатчина, Кировск, Всеволожск, Гостилицы, Рощино, Никольское, Кудрово и Мурино.

Напомним, в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в этом году дорожники Ленинградской области планируют обновить порядка 110 километров региональных трасс. Это Красное Село — Гатчина — Павловск (от Виллозей до Вайялово), Новый Петергоф — Низино — Сашино (полностью вся дорога от Князево до Сашино), Санкт-Петербург — Ручьи (от КАДа до Лебяжьего) и Зеленогорск — Приморск — Выборг (от границы с Санкт-Петербургом до поселка «Финский бриз»).

Также предусмотрен ремонт Гостилицкого шоссе от КАДа почти до Гостилиц, трассы Волосово — Копорье на участках от райцентра до Гомонтово и от Лашковиц в сторону Копорья. Целиком обновится дорога Елизаветинка — Медный завод во Всеволожском районе. Там же сделают участок дороги Осиновая Роща — Магистральная от Санкт-Петербурга до Вартемяг через Дранишники. В Тихвинском районе ремонт пройдет на дороге Лодейное Поле — Тихвин —Будогощь от Липной Горки почти до Ругуя.