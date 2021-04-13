Гатчинскому району помогут обновить дороги

Речь идет про девять
муниципалитетов, которые в конце прошлого года стали частью дорожной сети
Санкт-Петербургской агломерации. Это Сертолово, Гатчина, Кировск, Всеволожск,
Гостилицы, Рощино, Никольское, Кудрово и Мурино.
Напомним, в рамках
нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в этом году дорожники Ленинградской
области планируют обновить порядка 110 километров региональных трасс. Это
Красное Село — Гатчина — Павловск (от Виллозей до Вайялово), Новый Петергоф —
Низино — Сашино (полностью вся дорога от Князево до Сашино), Санкт-Петербург —
Ручьи (от КАДа до Лебяжьего) и Зеленогорск — Приморск — Выборг (от границы с
Санкт-Петербургом до поселка «Финский бриз»).
Также предусмотрен ремонт
Гостилицкого шоссе от КАДа почти до Гостилиц, трассы Волосово — Копорье на
участках от райцентра до Гомонтово и от Лашковиц в сторону Копорья. Целиком
обновится дорога Елизаветинка — Медный завод во Всеволожском районе. Там же сделают
участок дороги Осиновая Роща — Магистральная от Санкт-Петербурга до Вартемяг
через Дранишники. В Тихвинском районе ремонт пройдет на дороге Лодейное Поле —
Тихвин —Будогощь от Липной Горки почти до Ругуя.