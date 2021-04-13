На участке внутреннего кольца КАД между развязками с Таллинским и Красносельским шоссе перекроют одну полосу движения

«В связи с производством работ по уборке смёта в разделительной полосе дороги, в период с 14 по 17 апреля 2021 года будет перекрыта для движения автомобильного транспорта третья полоса. По первой и второй полосам будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч. На данном участке всего три полосы для движения» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.
Данные работы будут
производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном
порядке схемой организации дорожного движения.
Будут
установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие место
производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари
дежурного освещения).
«Работы
будут производиться в круглосуточном режиме, в две смены. Информация о
перекрытии полосы будет выведена на табло и знаки переменной информации
автоматизированной системы управления дорожным движением КАД» - добавил
Пузыревский.
Генеральный
подрядчик: АО ПО «РосДорСтрой».
ФКУ
Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.