На участке внутреннего кольца КАД между развязками с Таллинским и Красносельским шоссе перекроют одну полосу движения

На участке внутреннего кольца КАД между развязками с Таллинским и Красносельским шоссе перекроют одну полосу движения

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» сообщает, что на Кольцевой автомобильной дороге, на участке между транспортной развязкой на пересечении с Таллинским шоссе (А-180 «Нарва») и транспортной развязкой на пересечении с автомобильной дорогой «Стрельна – Пески» (Красносельское шоссе) (км 80 – км 85 внутреннего кольца) будет перекрыта одна полоса движения.

Рубрики : Дороги     13 Apr 2021

«В связи с производством работ по уборке смёта в разделительной полосе дороги, в период с 14 по 17 апреля 2021 года будет перекрыта для движения автомобильного транспорта третья полоса. По первой и второй полосам будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч. На данном участке всего три полосы для движения» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

 «Работы будут производиться в круглосуточном режиме, в две смены. Информация о перекрытии полосы будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД» - добавил Пузыревский.

Генеральный подрядчик: АО ПО «РосДорСтрой».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.

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