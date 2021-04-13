Волонтёров приглашают на стажировку

Волонтёров приглашают на стажировку

Ленинградских добровольцев приглашают принять участие в новой программе мобильности волонтеров, где их ждут обучающие стажировки для обмена опытом, поиска единомышленников и новых контактов.

Рубрики : Общество     13 Apr 2021

Участниками могут стать зарегистрированные некоммерческие организации или государственные и автономные бюджетные учреждения, реализующие социально значимые проекты и добровольческие программы.

Подать заявку во второй волне можно до 31 июля, в третьей — до 30 ноября на платформе dobro.ru. Конкурс проводится в двух номинациях: «Стажировка в регионах РФ» и «Стажировка на базе СО НКО».

Программа мобильности волонтеров реализуется в рамках федерального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование». По словам Президента России Владимира Путина, «социальная активность делают нас одним народом, способным к достижению больших целей».

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