Волонтёров приглашают на стажировку

Участниками могут стать зарегистрированные некоммерческие организации или государственные и автономные бюджетные учреждения, реализующие социально значимые проекты и добровольческие программы.

Подать заявку во второй волне можно до 31 июля, в третьей — до 30 ноября на платформе dobro.ru. Конкурс проводится в двух номинациях: «Стажировка в регионах РФ» и «Стажировка на базе СО НКО».

Программа мобильности волонтеров реализуется в рамках федерального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование». По словам Президента России Владимира Путина, «социальная активность делают нас одним народом, способным к достижению больших целей».