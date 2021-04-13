Волонтёров приглашают на стажировку

Участниками могут стать
зарегистрированные некоммерческие организации или государственные и автономные
бюджетные учреждения, реализующие социально значимые проекты и добровольческие
программы.
Подать заявку во второй
волне можно до 31 июля, в третьей — до 30 ноября на платформе dobro.ru. Конкурс
проводится в двух номинациях: «Стажировка в регионах РФ» и «Стажировка на базе
СО НКО».
Программа мобильности
волонтеров реализуется в рамках федерального проекта «Социальная активность»
национального проекта «Образование». По словам Президента России Владимира Путина,
«социальная активность делают нас одним народом, способным к достижению больших
целей».