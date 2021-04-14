Диалог с властью

В поселке Торфяное на улицах Восточной и Центральной установлен знак «Движение запрещено», однако водители автомобилей игнорируют знак и продолжают ездить.

Отвечает администрация Гатчинского района Ленинградской области.

Отдел ГИБДД по Гатчинскому району Ленинградской области сообщает, что указанный населенный был пункт включен в маршруты патрулирования экипажей ДПС.

Житель поселка Торфяное Гатчинского района Ленинградской области просит установить в частном секторе шумозащитные экраны вдоль железной дороги.

Отвечает комитет Ленинградской области по транспорту.

Комитетом Ленинградской области по транспорту были направлены запросы: в Октябрьскую дирекцию инфраструктуры – структурное подразделение Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД», а также в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области и в Центр охраны окружающей среды Октябрьской железной дороги для проведения замеров превышения нормативов уровня вибрации и шума от движения грузовых поездов по адресу заявителя. После получения ответов будет принято решение.

Какие меры социальной поддержки предусмотрены для учителей?

Отвечает комитет по социальной защите населения Ленинградской области.

Педагоги, проживающие и работающие в селах и поселках городского типа, согласно федеральному законодательству, имеют право на компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения. Правила получения мер поддержки устанавливаются на уровне субъектов. В Ленинградской области право на ежемесячную компенсацию оплаты жилого помещения, отопления и освещения предоставляется учителям государственных и муниципальных школ, проживающим и работающим в селах и поселках городского типа Ленинградской области, а также педагогам, вышедшим на пенсию и проработавшим не менее 10 лет в селах или поселках городского типа Ленинградской области, и продолжающим в них проживать.

Входит ли обследование методом стресс-эхокардиографии в систему обязательного медицинского страхования?

Отвечает комитет по здравоохранению Ленинградской области.

В перечень заболеваний, оказание медицинской помощи при которых осуществляется бесплатно, входят болезни системы кровообращения. В 2021 году в Ленинградской области предусмотрено проведение эхокардиографии с физической нагрузкой в рамках системы обязательного медицинского страхования.

Как повысить надежность электроснабжения в поселке Ульяновка Тосненского района Ленинградской области?

Отвечает комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области.

По информации АО «ЛОЭСК», перебои с электроснабжением в поселке Ульяновка Тосненского района Ленинградской области связаны с износом источников питания и отсутствием резервных мощностей. Для обеспечения надлежащего электроснабжения компания построила новый распределительный пункт. Заключен договор о технологическом присоединении между ПАО «Россети Ленэнерго» и АО «ЛОЭСК». Стороны обсудили исполнение данного договора и обеспечение надежного электроснабжения жителей поселка Ульяновка. Также проведен совместный осмотр электроустановок, смонтированных в рамках реализации мероприятий по договору, по итогам которого подписан акт о выполнении технических условий. До момента реализации договора АО «ЛОЭСК» обеспечит надежное электроснабжение потребителей, в том числе проведет ремонтные работы и использует резервную схему электроснабжения, предусматривающую использование передвижного дизель-генератора.

Когда заменят линии электропередач на Большом проспекте в деревне Выра в Гатчинском районе Ленинградской области?

Отвечает комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области.

Филиал ПАО «Россети Ленэнерго» «Гатчинские электрические сети» сообщил о запланированных работах. До 12 мая 2021 года пройдет ремонт воздушной линии электропередачи — это повысит качество и надежность электроснабжения потребителей по Большому проспекту деревни Выра.

Когда в Кингисеппе планируется реконструкция очистных сооружений?

Отвечает комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области.

Запланированы масштабные работы по водоочистным и водозаборным сооружениям в Кингисеппе. Весной 2021 года объект включается в адресную инвестиционную программу.

Проектно-изыскательские работы начнутся уже в 2021 году. Строительно-монтажные запланированы на 2022-2023 годы. Проектная мощность очистных сооружений - 42 тыс. кубометров воды в сутки.