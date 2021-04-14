Регион выбирает самых «классных» учителей

Регион выбирает самых «классных» учителей

В жюри конкурса «Классный, самый классный» входят ученики с 1 по 11 классы ленинградских школ. В настоящее время завершен отбор претендентов на областной этап конкурса классных руководителей — всего в нем принимают участие 25 пе-дагогов.

Рубрики : Образование     14 Apr 2021

Конкурс проводится по трем номинациям: «Классный руководитель 1-4 классов», «Классный руководитель 5-11 классов» и «Классный руководитель коррекционного (инклюзивного) класса».

Победители в каждой номинации получат денежные премии в размере 40 тысяч рублей, а лауреаты – в размере 30 тысяч рублей.

Традиционно будет проведена общественная экспертиза материалов, представленных на областной этап конкурса. Она осуществляется в закрытой группе в социальной сети ВКонтакте. Всем субъектам образовательного процесса, желающим принять участие в голосовании, необходимо вступить в группу. Выразить свое мнение об участнике они могут до 20 апреля 2021 года.

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