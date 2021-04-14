В «Орловке» у подростка отняли «айфон»

6-го апреля в дежурную
часть УМВД России по Гатчинскому району обратилась жительница Хохлова поля. Ее
сын стал жертвой грабежа в парке. Он шел по Орловой роще около половины
седьмого вечера, когда к нему подошли двое мужчин. Один спросил: «Чего ты
ищешь?» после чего сунул руку в карман куртки подростка и вытащил айфон и направился к выходу. Ребенок пошел следом и просил отдать телефон, на
что неизвестный развернулся и ударил его по голове. Попутчик злоумышленника
никаких противоправных действий не совершал, называл своего приятеля Ромой.
Приметы грабителей: обоим
на вид 30-35 лет, Рома высокий, худой, славянской внешности, в темном пуховике.
Второй – небольшого роста, в серой куртке с капюшоном и черных кроссовках.
Следственным отделом по
г. Гатчине возбуждено уголовное дело по статье «грабеж».