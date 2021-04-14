Записаться к врачу или в детский сад на Госуслугах - просто

С начала года жители
Ленинградской области получили более 560 тысяч госуслуг на едином и
региональном интернет-порталах.
В январе-марте этого года
более 190 тысяч человек взяли талон к врачу через портал госуслуг. 50 тысяч человек обратились за получением
информации о вакцинации от COVID-19 и 42 тысячи человек ─ записались на
вакцинацию. 50 тысяч жителей выбрали дистанционный способ, чтобы записать
ребенка в детский сад, более 21 тысячи — записались онлайн на приём в
подразделения МВД РФ. Более 42 тысяч человек получили на портале госуслуг
информацию о состоянии своих индивидуальных лицевых счетов, порядка 15 тысяч —
о предоставлении государственной социальной помощи.
Напомним, для получения
защищенного доступа ко всем сервисам федерального портала gosuslugi.ru и
регионального gu.lenobl.ru необходимо подтвердить учетную запись в Единой
системе идентификации и аутентификации. Это можно сделать в МФЦ и других
центрах обслуживания, а также через сайты и приложения банков.
Задача по предоставлению
значимых госуслуг и сервисов в цифровом виде обозначена в федеральном проекте
«Цифровое госуправление» нацпроекта «Цифровая экономика», разработанного в
соответствии с указом Президента Российской Федерации Владимира Путина «О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на
период до 2024 года».
К 2023 году 95% социально
значимых госуслуг жители Ленинградской области будут получать в цифровом
формате и не потребуют личного посещения госучреждений.