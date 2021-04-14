Записаться к врачу или в детский сад на Госуслугах - просто

С начала года жители Ленинградской области получили более 560 тысяч госуслуг на едином и региональном интернет-порталах.

В январе-марте этого года более 190 тысяч человек взяли талон к врачу через портал госуслуг. 50 тысяч человек обратились за получением информации о вакцинации от COVID-19 и 42 тысячи человек ─ записались на вакцинацию. 50 тысяч жителей выбрали дистанционный способ, чтобы записать ребенка в детский сад, более 21 тысячи — записались онлайн на приём в подразделения МВД РФ. Более 42 тысяч человек получили на портале госуслуг информацию о состоянии своих индивидуальных лицевых счетов, порядка 15 тысяч — о предоставлении государственной социальной помощи.

Напомним, для получения защищенного доступа ко всем сервисам федерального портала gosuslugi.ru и регионального gu.lenobl.ru необходимо подтвердить учетную запись в Единой системе идентификации и аутентификации. Это можно сделать в МФЦ и других центрах обслуживания, а также через сайты и приложения банков.

Задача по предоставлению значимых госуслуг и сервисов в цифровом виде обозначена в федеральном проекте «Цифровое госуправление» нацпроекта «Цифровая экономика», разработанного в соответствии с указом Президента Российской Федерации Владимира Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

К 2023 году 95% социально значимых госуслуг жители Ленинградской области будут получать в цифровом формате и не потребуют личного посещения госучреждений.