Как при сборе грибов и валежника не нарваться на неприятности

Федеральное законодательство разрешает собирать, но исключительно для собственных нужд, так называемые недревесные ресурсы - это практически все, что есть в лесу, за исключением деловой древесины: грибы, ягоды, мхи, лишайники, валежник, лекарственные растения и так далее. При этом есть множество оговорок, а регионы вправе устанавливать дополнительные ограничения.

Какие дары леса можно брать, а какие - запрещено

Можно ли ходить в лес по грибы и ягоды?

Минприроды: Лесной кодекс позволяет гражданам свободно и бесплатно пребывать в лесах и для собственных нужд (то есть для себя и своей семьи) собирать грибы, ягоды, лекарственные растения и прочее. К человеку, гуляющему с корзинкой, никаких вопросов у лесного инспектора не возникнет. Более того, арендаторам лесных участков запрещено мешать гражданам гулять по "их" земле и собирать выросшие там дары леса. На дрова разрешено брать только хворост и валежник.

А выносить из леса заготовленные дрова можно?

Минприроды: Из леса для собственных нужд на дрова можно брать только и исключительно валежник. Ни в коем случае живые деревья или сухостой. Валежником считается дерево или его часть, уже лежащая на поверхности земли, на нем должны быть признаки естественного отмирания (то есть зеленые веточки на упавшем бревне сразу же исключают его из этой категории). Валежником не считается дерево, найденное на лесосеке и имеющее следы срубания (спиливания) на корню. Ограничения по объему заготовки валежника нет, но он должен предназначаться только для самого человека или его семьи - не на продажу.

Можно ли обрубить ветки, распилить ствол лежащего дерева?

Минприроды: При заготовке валежника допускается применение ручного инструмента: ручных или легких бензиновых пил и топоров. Специализированная техника для заготовки и транспортировки валежника запрещена. Запрещено повреждать стоящие рядом деревья, перемещать стволы волоком.

Сколько бревно должно пролежать в лесу, чтобы стать валежником?

Минприроды: Четко определенных сроков для появления признаков естественного умирания дерева не определено, они зависят от породы дерева, погодных условий, причин, по которым дерево упало. Однако визуально и сборщик валежника, и инспектор могут определить, что дерево действительно мертво и его разрешено вынести из леса. У таких деревьев могут отсутствовать хвоя и листва, частично или полностью отслоилась кора от ствола, потемнела, приобрела серый, темно-коричневый цвет древесина, появились гниль, дупла, трутовые грибы, плесень, мох, возможны следы заселения насекомыми-вредителями.

За какое количество неправильно заготовленных деревьев можно получить уголовное обвинение?

Минприроды: Ответственность за незаконную рубку лесных насаждений (ст. 260 УК РФ, до семи лет лишения свободы) наступает, если размер причиненного вреда превышает 5 тысяч рублей. Назвать точный размер "в бревнах" нельзя, оценка зависит от породы дерева, типа лесных насаждений и региона. Кроме того, для расчета такого ущерба применяются повышающие коэффициенты. (По данным "Рослесинфорга", в среднем по России "криминальным" порогом может стать половина ствола взрослой сосны, более точные "лимиты" можно уточнить в лесничествах).

Как семье, собравшей много грибов, доказать, что это для себя?

Минприроды: Сами по себе корзинки с грибами или ягодами вряд ли вызовут вопросы. Претензии могут возникнуть, если в месте сбора ягод, грибов, дикоросов размещены некапитальные строения для их переработки и хранения: сушилки или склады. В этом случае инспектор попросит предъявить документы, разрешающие вести такую деятельность уже не для личного пользования. Само собой, запрещено собирать "краснокнижные" растения и их плоды, а также растения, содержащие наркотические вещества.

Какие права есть у инспектора?

Минприроды: Государственные лесные инспекторы или лесничие вправе досматривать транспорт, проверять у граждан документы, подтверждающие право на использование леса, его охрану, защиту, воспроизводство или лесоразведение. У них есть полномочия приостанавливать рубки, на них нет документов. Они могут ограничивать и предотвращать доступ граждан, въезд транспорта в лес, если установлены ограничения или запрет на пребывание в лесах. Они вправе задержать нарушителя лесного законодательства, доставить его в отделение полиции, изъять орудия совершения правонарушений, транспортные средства и документы.

«Лесной кодекс РФ предусматривает заготовку и сбор недревесных лесных ресурсов как предпринимательскую деятельность, а также гражданами для собственных нужд.

Административная ответственность в случае нарушений правил сбора валежника (и иных недревесных ресурсов) предусмотрена статьей 8.28 КоАП РФ: незаконная рубка, повреждение лесных насаждений или самовольное выкапывание в лесах деревьев, кустарников, лиан влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 3-4 тысяч рублей; на должностных лиц - 20-40 тысяч рублей; на юридических лиц - 200-300 тысяч рублей.

Если же эти действия совершены с применением механизмов, автомототранспортных средств, самоходных машин и других видов техники либо совершены в лесопарковом зеленом поясе (и не содержат уголовно наказуемого деяния), то это влечет штраф на граждан в размере от четырех до пяти тысяч рублей, на должностных лиц - 40-50 тысяч рублей, на юридических лиц - 300-500 тысяч рублей. При этом возможна конфискация продукции незаконного природопользования, а также орудий совершения административного правонарушения», - комментирует Мария Спиридонова, член Комиссии Ассоциации юристов России по экологии и окружающей среде.





"Российская газета" https://rg.ru/2021/04/14/reg-urfo/kak-pri-sbore-gribov-i-valezhnika-ne-narvatsia-na-nepriiatnosti.html

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