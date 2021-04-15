Контракт на стабильное будущее

Стимул действовать…

Относительно недавно, с 2019 года, в стране начала действовать программа социальных контрактов. Власти позиционируют ее как эффективный механизм борьбы с бедностью. При этом соцконтракт — это не привычное пособие для малоимущих, подчеркивают в профильном комитете правительства 47-го региона. Между заявителем и государством в лице Центра социальной защиты населения Ленинградской области заключается соглашение, которое несет определенные условия и обязательства.

Например, потерял человек работу и никак не найдет место по профессии. Государство оплачивает ему переобучение, но при этом обязует устроиться по новой специальности.

Схема действия такой господдержки перекликается с известной пословицей: «Дай человеку рыбу, и он будет сыт один день, дай ему удочку — и он будет сыт всю жизнь». Социальный контракт — та самая «удочка», которая помогает справиться с бедственным положением и приобрести стабильный самостоятельный источник дохода.

…и выйти из безденежья

За такой формой федеральной помощи вправе обратиться малоимущие одинокие граждане или семьи, проживающие в Ленобласти. Средства предоставляются в виде единовременной выплаты (до 300 тыс. руб.) или ежемесячных перечислений (до 12 тыс. руб.). Срок договора — от 3 месяцев до года.

Выделяемые средства — целевые. Потратить их можно только на направления, прописанные в договоре, а потом обязательно нужно отчитаться. Если заявитель не выполнил условия соглашения (скажем, полученные деньги пустил на другие нужды), то контракт будет разорван, а средства придется вернуть.

Соцконтракт заключается по следующим направлениям:

• поиск работы и переобучение;

• деятельность в качестве индивидуального предпринимателя или самозанятого;

• ведение личного подсобного хозяйства;

• иные мероприятия, направленные на преодоление трудной ситуации (от покупки товаров первой необходимости до лечения).





Курс на фермерство

Когда многодетная семья Цветковых из села Винницы Подпорожского района получила земельный участок, то решение заняться подсобным хозяйством пришло само собой. Их пятеро: супруги Андрей Викторович и Муза Викторовна, Софья, которая сейчас оканчивает школу, восьмиклассник Женя и четвероклассник Леня. Младшие сыновья болеют астмой. Для них особенно важно питаться натуральными, экологически чистыми продуктами.

О том, что можно получить выплату на развитие личного подсобного хозяйства, Цветковы узнали в конце 2018 года из соцсетей. Быстро собрали документы, составили бизнес-план, и вскоре глава семьи заключил первый социальный контракт.

На выделенные тогда 56 тыс. рублей (в 2021 году можно получить до 300 тыс.) купили кроликов, кур, гусей. Поставили две теплицы, где выращивали овощи, часть шла на стол, остальное — на корм живности. Излишки мяса и овощей продавали. На вырученные деньги приобрели свиней и овец, со временем в хозяйстве появилась и корова.

Прежние мысли перебраться в город Цветковы оставили. Какой переезд, если того гляди собственное фермерское хозяйство развернется!

«Поддержка государства стала толчком в развитии семейного дела. Важно, что появились стабильность и уверенность в завтрашнем дне», — говорит Муза Викторовна.

Аренда мини-трактора для обработки земли обходилась дорого, и осенью прошлого года Цветковы подписали второй соцконтракт. Теперь у них есть бензиновый триммер и мотоблок с плугом и фрезой. А значит, фермерское хозяйство будет развиваться!





«Социальный контракт — перспективная форма адресной поддержки. У человека, оказавшегося в сложной жизненной ситуации, появляется возможность воспользоваться помощью, которая назначается исходя из индивидуальных условий и обстоятельств. А главное — это позволяет преодолеть трудности и двигаться дальше», - комментирует Анастасия Толмачева, председатель областного комитета по социальной защите населения.