Перевозчики больше не смогут возить пожилых ленинградцев бесплатно

Пожилым людям достаточно было предъявить только паспорт для проезда. И вот с 1 апреля 2021 года большинство перевозчиков вынуждены были отказаться от этого «жеста доброй воли».

В своем официальном сообщении они объяснили это решение так: «Проезд жителей старше 75 лет на областных маршрутах осуществлялся перевозчиком бесплатно по собственной инициативе, без компенсации выпадающих доходов из бюджета области. Учитывая критический уровень финансовых потерь во время пандемии коронавируса, большинство перевозчиков региона отказались от предоставления данной льготы.

Вместе с тем, в Ленинградской области пенсионеры по возрасту имеют право льготного проезда по единому социальному проездному билеты (ЕСПБ) практически на всех внутрирайонных маршрутах, а также на маршруте № 431 сообщением Гатчина - Санкт-Петербург. Кроме того, с сентября 2019 года они могут также на основании ЕСПБ пользоваться всем транспортом Санкт-Петербурга (метро, автобусы, троллейбусы и трамваи).



