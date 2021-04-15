Собор после Пасхи переедет во временный храм

- Такая масштабная реставрация, - сказал отец Владимир, - поставила перед приходом Павловского собора огромное количество вопросов и проблем. Конструкциям здания большой урон нанесли как его переделка в кинотеатр в 1941 году, так и военные действия, когда храм обстреливался из всех видов оружия, являясь опорным пунктом обороны Гатчины. Тогда был разрушен купол, повреждены стены, на которых появились трещины.

Реставрация вскрыла многие из этих повреждений, и был поставлен вопрос об укреплении несущих конструкций. Для того, чтобы произвести эти работы, храм необходимо полностью освободить.

Поскольку прекратить богослужения было бы неправильно, пришли к компромиссному решению: построить рядом с собором временный храм, в котором можно было бы проводить службы до того момента, когда будет полностью отреставрирован нижний храм собора и появится возможность служить там. На сооружение такой временной церкви, как и на плановый снос аварийных деревьев было получено разрешение всех контролирующих организаций.

Когда мы сможем служить в нижнем храме, в это время будет осуществляться реставрация верхнего.

Самой главной задачей для нас сейчас является сохранение общины, её молитвенного духа, продолжение её деятельности в сфере социального служения, дел милосердия и просвещения. В эти трудные времена мы будем благодарны за любую помощь нашему приходу.

Последнюю этой весной службу в Павловском соборе мы совершим на Пасху Христову, которая в этом году приходится на 2 мая. После этого богослужения будут перенесены во временный деревянный храм, который сейчас строится с северной стороны собора.





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