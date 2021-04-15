Собор после Пасхи переедет во временный храм

- Такая масштабная
реставрация, - сказал отец Владимир, - поставила перед приходом Павловского
собора огромное количество вопросов и проблем. Конструкциям здания большой урон
нанесли как его переделка в кинотеатр в 1941 году, так и военные действия,
когда храм обстреливался из всех видов оружия, являясь опорным пунктом обороны
Гатчины. Тогда был разрушен купол, повреждены стены, на которых появились
трещины.
Реставрация вскрыла многие
из этих повреждений, и был поставлен вопрос об укреплении несущих конструкций.
Для того, чтобы произвести эти работы, храм необходимо полностью освободить.
Поскольку прекратить
богослужения было бы неправильно, пришли к компромиссному решению: построить
рядом с собором временный храм, в котором можно было бы проводить службы до
того момента, когда будет полностью отреставрирован нижний храм собора и
появится возможность служить там. На сооружение такой временной церкви, как и
на плановый снос аварийных деревьев было получено разрешение всех
контролирующих организаций.
Когда мы сможем служить в
нижнем храме, в это время будет осуществляться реставрация верхнего.
Самой главной задачей для
нас сейчас является сохранение общины, её молитвенного духа, продолжение её
деятельности в сфере социального служения, дел милосердия и просвещения. В эти
трудные времена мы будем благодарны за любую помощь нашему приходу.
Последнюю этой весной
службу в Павловском соборе мы совершим на Пасху Христову, которая в этом году
приходится на 2 мая. После этого богослужения будут перенесены во временный
деревянный храм, который сейчас строится с северной стороны собора.
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