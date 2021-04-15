В Ленинградской области обучат новым компетенциям

В апреле в Ленинградской области стартует обучение для этих категорий граждан в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография». Оператором обучения выступит Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС).

Ищущие работу граждане смогут пройти переобучение и повышение квалификации по новым образовательным программам для дальнейшего трудоустройства. РАНХиГС предложит освоить бухгалтерский учет, бизнес-планирование, деловые коммуникации, управление проектами, цифровые технологии и другие актуальные направления.

Первыми пройти профессиональное обучение в академии в рамках нацпроекта смогут жители Выборгского района. Соответствующее соглашение уже подписано между комитетом по труду и занятости населения Ленинградской области и выборгским филиалом вуза. В скором времени пройти обучение можно будет во всех районах области.

Напомним, что в апреле в регионе также стартовало обучение еще одного оператора нацпроекта — Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия). В активе Ворлдскиллс Россия – более 500 эффективных коротких образовательных программ по 145 профессиональным компетенциям.

Записаться на обучение как по программам РАНХиГС, так и Ворлдскиллс можно на сайте «Работа в России».

О необходимости поддержки россиян, находящихся в уязвимом положении на рынке труда, неоднократно заявлял Президент России Владимир Путин. В частности, глава государства отметил, что программы переподготовки кадров в условиях технологического прогресса должны помочь гражданам в короткие сроки получить дополнительные навыки или новую специальность и тем самым укрепить свои профессиональные и карьерные возможности.