В Ленинградской области обучат новым компетенциям

В апреле в Ленинградской
области стартует обучение для этих категорий граждан в рамках федерального
проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография». Оператором
обучения выступит Российская академия народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС).
Ищущие работу граждане
смогут пройти переобучение и повышение квалификации по новым образовательным
программам для дальнейшего трудоустройства. РАНХиГС предложит освоить
бухгалтерский учет, бизнес-планирование, деловые коммуникации, управление
проектами, цифровые технологии и другие актуальные направления.
Первыми пройти
профессиональное обучение в академии в рамках нацпроекта смогут жители
Выборгского района. Соответствующее соглашение уже подписано между комитетом по
труду и занятости населения Ленинградской области и выборгским филиалом вуза. В
скором времени пройти обучение можно будет во всех районах области.
Напомним, что в апреле в
регионе также стартовало обучение еще одного оператора нацпроекта — Агентство
развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия). В активе
Ворлдскиллс Россия – более 500 эффективных коротких образовательных программ по
145 профессиональным компетенциям.
Записаться на обучение
как по программам РАНХиГС, так и Ворлдскиллс можно на сайте «Работа в России».
О необходимости поддержки
россиян, находящихся в уязвимом положении на рынке труда, неоднократно заявлял Президент
России Владимир Путин. В частности, глава государства отметил, что программы
переподготовки кадров в условиях технологического прогресса должны помочь
гражданам в короткие сроки получить дополнительные навыки или новую
специальность и тем самым укрепить свои профессиональные и карьерные
возможности.