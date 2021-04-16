Леса будут охранять круглосуточно

В лесах запрещается пользоваться открытым огнем, бросать горящие спички, окурки, оставлять промасленный или пропитанный горючими веществами обтирочный материал, оставлять бутылки или осколки стекла, так как они способны сработать как зажигательные линзы, выжигать сухую траву, разводить костры в хвойных молодняках, на торфяниках, лесосеках, под кронами деревьев, а также на участках поврежденного леса. За нарушение установленных правил предусмотрена как административная ответственность в виде штрафа от 1,5 тысяч до 250 тысяч рублей, так и уголовная.

В случае обнаружения лесного пожара необходимо немедленно сообщить об этом в специализированную диспетчерскую службу. Телефон регионального пункта диспетчерского управления ЛОГКУ «Ленобллес»: 908-91-11, номер единой федеральной телефонной прямой линии лесной охраны: 8-800-100-94-00 или позвонить по номеру 112.