Новые технологии помогут предупредить коррупцию

Новая разработка, которую внедрили специалисты Управления профилактики коррупционных и иных правонарушений Ленинградской области, позволяет анализировать сведения госслужащих на предмет соблюдения ими норм антикоррупционного законодательства.

Система решает задачи по распознаванию и хранению в электронном виде справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера госслужащих, созданию базы данных, проверке полноты предоставленной информации и формированию отчетности по статусу исполнения обязанности по подаче справок.

Выявление коррупционных рисков государственных служащих теперь проводится автоматически, а данные интегрируются с кадровой учетной системой. Для повышения удобства процесса поддерживается возможность сканирования сразу нескольких справок, обеспечено хранение с высокой степенью защиты.

Эффект от создания компьютерной программы заключается в своевременном выявлении и предупреждении коррупционных правонарушений в части предупреждения (урегулирования) конфликта интересов, а также в сокращении затрат на анализ сведений, подготовку проектов кадровых документов.

В будущем планируется развитие системы таким образом, что она позволит вести работу по выявленным коррупционным рискам, готовить дополнительную отчетность.