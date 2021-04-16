Новые технологии помогут предупредить коррупцию

Новая разработка, которую внедрили специалисты Управления профилактики коррупционных и иных правонарушений Ленинградской области, позволяет анализировать сведения госслужащих на предмет соблюдения ими норм антикоррупционного законодательства.
Система решает задачи по
распознаванию и хранению в электронном виде справок о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера госслужащих, созданию базы
данных, проверке полноты предоставленной информации и формированию отчетности
по статусу исполнения обязанности по подаче справок.
Выявление коррупционных
рисков государственных служащих теперь проводится автоматически, а данные
интегрируются с кадровой учетной системой. Для повышения удобства процесса
поддерживается возможность сканирования сразу нескольких справок, обеспечено
хранение с высокой степенью защиты.
Эффект от создания
компьютерной программы заключается в своевременном выявлении и предупреждении
коррупционных правонарушений в части предупреждения (урегулирования) конфликта
интересов, а также в сокращении затрат на анализ сведений, подготовку проектов
кадровых документов.
В будущем планируется
развитие системы таким образом, что она позволит вести работу по выявленным
коррупционным рискам, готовить дополнительную отчетность.