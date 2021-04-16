«Светлая память» в преддверии светлого праздника

Работы
были проведены на безвозмездной основе по инициативе активного жителя Сергея
Дриневского, который регулярно проводит подобные акции по подсветке памятников.
В работе ему помогал коллега Сергей Писугин. Спонсорскую помощь в организации
работ оказала директор компании «Эркадо» Наталья Попова и Михаил Жуков, который
предоставил электроматериалы.
В
свою очередь, Сергей Дриневский выражает благодарность главе администрации Кобринского
поселения Вячеславу Федорченко за неравнодушие и поддержку.
Ирина
Хрусталёва