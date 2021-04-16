«Светлая память» в преддверии светлого праздника

Работы были проведены на безвозмездной основе по инициативе активного жителя Сергея Дриневского, который регулярно проводит подобные акции по подсветке памятников. В работе ему помогал коллега Сергей Писугин. Спонсорскую помощь в организации работ оказала директор компании «Эркадо» Наталья Попова и Михаил Жуков, который предоставил электроматериалы.

В свою очередь, Сергей Дриневский выражает благодарность главе администрации Кобринского поселения Вячеславу Федорченко за неравнодушие и поддержку.

Ирина Хрусталёва



