«Светлая память» в преддверии светлого праздника

«Светлая память» в преддверии светлого праздника

В преддверии празднования Дня Победы в Кобринском поселении завершились работы по подсветке памятного знака на братской могиле советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны в поселке Кобринское.

Рубрики : Общество     16 Apr 2021

Работы были проведены на безвозмездной основе по инициативе активного жителя Сергея Дриневского, который регулярно проводит подобные акции по подсветке памятников. В работе ему помогал коллега Сергей Писугин. Спонсорскую помощь в организации работ оказала директор компании «Эркадо» Наталья Попова и Михаил Жуков, который предоставил электроматериалы.

В свою очередь, Сергей Дриневский выражает благодарность главе администрации Кобринского поселения Вячеславу Федорченко за неравнодушие и поддержку.

Ирина Хрусталёва

Автор :

Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.

Лента новостей

Самые читаемые

Фоторепортаж

Видеорепортаж

© 1931-2021 Гатчинская правда.ру
  • Яндекс.Метрика
  • 16+