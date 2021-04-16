В Ленинградской области появятся социальные паспорта

Задачу по совершенствованию социальных услуг озвучил вчера Президент России Владимир Путин на совместном заседании президиума Госсовета и Агентства стратегических инициатив. Глава государства подчеркнул, что социальная политика должна быть ориентирована на нужды и запросы людей, а получение услуг должно быть максимально простым и удобным.

«На рабочей группе Госсовета мы все сошлись во мнении, что в центре национальной социальной инициативы должен стоять человек. Все должно быть во благо и во имя человека. Если житель не может попасть на прием к узкому специалисту в поликлинику, записать на прием ребенка, то какие бы мы деньги не вложили в медицинское оборудование, у нас не будет положительного отзыва от пациентов. И здесь необходимо внедрять электронные медицинские карты, электронные рецепты, которые в два раза сокращают время врача, а значит, дают ему возможность принять больше пациентов и сократить очередь», – поделился мнением Александр Дрозденко.

Ленинградская область в числе тех регионов, где уже принят Социальный кодекс и закон о социальных гарантиях. В планах – разработка в регионе электронного социального паспорта для всех получателей соцуслуг.

«Необходимо один раз четко и подробно для каждого жителя Ленинградской области и семьи прописать социальные гарантии, решить, как вносить изменения из государственных информационных систем. Социальный паспорт – это гарантия получения социальных услуг быстро и в срок. И человек, и ведомства будут понимать, когда и какие выплаты они должны получить. Все социальные услуги – здравоохранение, образование, соцзащита – мы должны рассматривать не через призму финансовых затрат, а исходя из удовлетворенности каждого жителя», – добавил губернатор Ленинградской области.

В Ленинградской области уже есть положительный опыт реинжиниринга государственных услуг. В 2020 году процессным офисом региона была проведена оптимизация 25 региональных услуг, максимальное количество из которых – 14 – наиболее востребованные услуги в сфере социальной защиты населения.

Так, например, срок присвоения статуса многодетной семьи Ленинградской области был сокращен в 2,5 раза – с 30 до 12 дней. Для сокращения времени предоставления услуги многофункциональные центры (МФЦ) наделили полномочиями по изготовлению удостоверения, из 20 документов подтверждающих доходы родителей 14 исключили, а 3 больше не требуются.