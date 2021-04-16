В Ленинградской области появятся социальные паспорта

Задачу
по совершенствованию социальных услуг озвучил вчера Президент России Владимир
Путин на совместном заседании президиума Госсовета и Агентства стратегических
инициатив. Глава государства подчеркнул, что социальная политика должна быть
ориентирована на нужды и запросы людей, а получение услуг должно быть
максимально простым и удобным.
«На
рабочей группе Госсовета мы все сошлись во мнении, что в центре национальной
социальной инициативы должен стоять человек. Все должно быть во благо и во имя
человека. Если житель не может попасть на прием к узкому специалисту в
поликлинику, записать на прием ребенка, то какие бы мы деньги не вложили в
медицинское оборудование, у нас не будет положительного отзыва от пациентов. И
здесь необходимо внедрять электронные медицинские карты, электронные рецепты,
которые в два раза сокращают время врача, а значит, дают ему возможность
принять больше пациентов и сократить очередь», – поделился мнением Александр
Дрозденко.
Ленинградская
область в числе тех регионов, где уже принят Социальный кодекс и закон о
социальных гарантиях. В планах – разработка в регионе электронного социального
паспорта для всех получателей соцуслуг.
«Необходимо
один раз четко и подробно для каждого жителя Ленинградской области и семьи
прописать социальные гарантии, решить, как вносить изменения из государственных
информационных систем. Социальный паспорт – это гарантия получения социальных
услуг быстро и в срок. И человек, и ведомства будут понимать, когда и какие
выплаты они должны получить. Все социальные услуги – здравоохранение,
образование, соцзащита – мы должны рассматривать не через призму финансовых
затрат, а исходя из удовлетворенности каждого жителя», – добавил губернатор
Ленинградской области.
В
Ленинградской области уже есть положительный опыт реинжиниринга государственных
услуг. В 2020 году процессным офисом региона была проведена оптимизация 25
региональных услуг, максимальное количество из которых – 14 – наиболее
востребованные услуги в сфере социальной защиты населения.
Так,
например, срок присвоения статуса многодетной семьи Ленинградской области был
сокращен в 2,5 раза – с 30 до 12 дней. Для сокращения времени предоставления
услуги многофункциональные центры (МФЦ) наделили полномочиями по изготовлению
удостоверения, из 20 документов подтверждающих доходы родителей 14 исключили, а
3 больше не требуются.