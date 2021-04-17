Полковник с мольбертом

- Рисовать я нигде не
учился. Но всегда, со школьной скамьи, участвовал в редколлегиях – несмотря на
тяжелое военное детство, – так начал свою биографию Александр Васильевич. – Я
родом из семьи староверов, дядя был иконописцем – наверное, это семейная
традиция…
Я родился на Алтае. Потом
попал на Донбасс – в Горловку, которая сегодня печально известна. Потом в армии
служил в Закавказье. За компанию с другом поступил в Харьковский юридический
институт. И там тоже, кстати, рисовал. После института меня распределили в
военную прокуратуру. Но тут вышел закон о создании следственных органов в
милиции, и меня приказом направили в милицию – следователем. В Херсон. Работа
мне нравилась, хотя оказалась она непростая. На Украине тогда было засилье
краж.
-
Как вы попали в Гатчину?
- Началось с Ленинграда,
где у меня жили мать и брат. Перебраться к ним было нелегко – из Херсона меня
не отпускали, заставили отработать шесть лет. Оказавшись, в итоге, в
Ленинграде, я каждую свободную минуту старался посвятить культуре, обошел все
музеи.
В Ленинграде я работал в
Главке и работал, видимо, хорошо – так, что даже на доске почета висел. Много
было раскрыто интересных дел, сложных. Жилья, правда, не давали – то у брата
оставался, то прямо в ленинской комнате в отделе. А потом из Подпорожья приехал
начальник милиции и обратился с просьбой направить к нему человека на должность
начальника следствия – там ни одного следователя не осталось. Меня как
коммуниста туда и направили. И сразу дали квартиру – двухкомнатную! Я стал
начальником следственного отдела Подпорожья. Приходилось работать за всех – и
за начальника, и за рядового следователя. Дела были разные – и сложные, и не очень.
Были и опасные, когда на волосок от смерти.
В Подпорожье я женился.
Ходил-ходил к соседке – позвонить, а она одна растила двух дочерей. И как-то
эти девчонки мне напомнили наше с братом детство – трудное, голодное… В общем,
женился. С женой мы прожили больше 45 лет, и я ни разу не пожалел о своем
выборе. Супруга умерла год назад. Великолепная была женщина, редких душевных
качеств.
…А в 1983 году я вместе
со своим начальником перевелся в Гатчину – замполитом. Дали нам вот эту
квартиру на въезде. На работе все шло прекрасно: меня признали лучшим по
профессии, в коллективе я быстро прижился. У меня хорошо получалось
организовывать культурно-просветительскую работу. Мы много ездили в музеи,
устраивали концерты, фотовыставки. Я выбивал для сотрудников жилье. Был год,
когда мы 28 квартир получили для работников гатчинской милиции.
Потом начальник ушел на
пенсию – меня назначили исполняющим обязанности. Но я недолго пробыл на этом
месте, категорически отказался от должности – я характером не гожусь в
начальники. Замполитом, следователем – пожалуйста, а для начальника – слишком
мягкий.
Тогда меня решили вернуть
в Главк – заместителем начальника политуправления. И я шесть лет ездил на
Литейный. Все складывалось хорошо – снова я был лучшим по профессии, снова
висел на доске почета. И пошел в резерв на повышение – на начальника
политуправления. Должность эта была генеральская. Но тут произошло несчастье –
не со мной, со страной. Компартию упразднили, а работа политуправления и кадров
как раз была связана с партией. Из политуправления сделали воспитательный
отдел. Я ушел на пенсию. Напоследок написал портрет начальника Главка Куркова –
он тоже вместе со мной уволился.
Мне предложили должность
юриста в гатчинской администрации. Потом стали создавать регистрационную палату
– с нуля, я работал там. Регистрировал предпринимателей, написал три книги по
предпринимательству. И все время рисовал. Если подсчитать, у меня около сотни
портретов – генералов, полковников. Я их рисовал, когда они уходили на пенсию.
Но, поскольку я не профессиональный художник, я хитрил: рисовал по фотографии.
Вот попробовал писать иконы – оказалось очень непросто: надо соблюсти все
каноны, детально. А сейчас из-за инсультов парализована левая рука, и самое
сложное – натягивать холст на подрамник…
-
У вас когда-нибудь были персональные выставки?
- Да, были выставки в
Главке, в отделении банка в Гатчине, в других местах. Но однажды несколько
картин украли, и я перестал выставляться. Да и хлопотно это – сил уже нет.
…Несмотря на последствия
инсультов, болезни и возраст, Александр Васильевич продолжает рисовать. В
комнате постоянно наготове мольберт, палитра, кисти, краски. И всегда на мольберте
– неоконченная картина. Впрочем, нет предела совершенству: многие из своих
готовых работ художник считает недоделанными, что-то поправляет, меняет.
Главная тема картин – природа Закавказья, Алтая, Крыма и наших краев.
Большинство – по мотивам когда-то виденного, есть и подражание – Шишкину,
Айвазовскому. Но все рисунки объединяет одно: яркие насыщенные краски,
отсутствие мрачных тонов. На пейзажах Нетёсова не бывает плохой погоды.
Наверное, это говорит о мире и согласии в душе художника.
- Я никогда свои картины
не продаю, у староверов это не принято. Но дарю каждому, кто приходит. Вот
сколько раз придете, столько раз подарю – что выберете, – Александр Васильевич
легко расстается со своими творениями, делясь не просто картинами –
мироощущением. Каждому – частицу света, моря, неба и благодарности жизни –
несмотря ни на что.
17 апреля – День ветерана
органов внутренних дел
Совет ветеранов УМВД
России по Гатчинскому району сердечно поздравляет с Днем ветерана органов
внутренних дел и внутренних войск всех ветеранов Гатчинского УМВД.
Желаем вам сил и здоровья
на долгие годы, оптимизма, стабильности, внимания и заботы близких.