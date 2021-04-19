Область подключилась к горячей линии по контрафакту

Федеральная телефонная
линия «Антиконтрафакт» с единым номером 8-800-333-5-112 начала работу в восьми
регионах в феврале этого года, с апреля к ней подключилась Ленинградская
область, к сентябрю присоединятся все регионы.
Обращения, поступившие на
горячую линию, будут оперативно направляться в министерства и ведомства, в чьей
компетенции находится данный вопрос. Это поможет защитить потребителей и
легальных производителей от некачественной продукции, информация будет
содействовать правоохранительным и контролирующим органам в противодействии
незаконному обороту промышленных, в том числе потребительских товаров, а также
в работе по защите интеллектуальной собственности и авторских прав.
Проект реализует
международная ассоциация «Антиконтрафакт» при поддержке Экспертного совета при
Государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной
продукции. Сайт горячей линии: https://www.88003335112.ru/