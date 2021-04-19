Область развивает онлайн-платежи за коммунальные услуги

В Ленинградской области большая часть
квитанций жителям приходит от Единого информационно-расчетного центра. Здесь
делают акцент на распространение электронных квитанций.
Общее количество лицевых счетов АО
«ЕИРЦ ЛО» сейчас составляет более 1 миллиона. Электронную квитанцию подключили
почти 40 тысяч абонентов. ЕИРЦ приступает к долгосрочной кампании по
привлечению клиентов к подключению электронной квитанции. Плюсы такого формата
— оперативное получение документов, возможность уточнить информацию и оплатить
счет в любой момент, бережное отношение к природе. Печать 500 тыс. бумажных
квитанций эквивалентна вырубке 44 деревьев в месяц и 528 — в год.
Работа гарантирующих поставщиков
электроэнергии — в Ленинградской области это АО «Петербургская сбытовая
компания» и ООО «РКС-энерго» — также изменилась за счет перехода на
цифровизацию и обслуживание в дистанционном режиме. Абоненты дистанционно
передают показания приборов учета, оплачивают электронные квитанции вместо
бумажных, обмениваются информацией и документами в онлайн-режиме.
Подача заявлений на технологическое
присоединение к сетям уже практически перешла в онлайн. 97% заявок в ПАО
«Россети Ленэнерго» и АО «ЛОЭСК» на технологическое присоединение к сетям
поступает через интернет-ресурсы – личный кабинет или мобильное приложение.
Перейти на электронную квитанцию и
получать ее на электронную почту можно через сайт или в мобильном приложении.