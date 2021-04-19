Область развивает онлайн-платежи за коммунальные услуги

В Ленинградской области большая часть квитанций жителям приходит от Единого информационно-расчетного центра. Здесь делают акцент на распространение электронных квитанций.

Общее количество лицевых счетов АО «ЕИРЦ ЛО» сейчас составляет более 1 миллиона. Электронную квитанцию подключили почти 40 тысяч абонентов. ЕИРЦ приступает к долгосрочной кампании по привлечению клиентов к подключению электронной квитанции. Плюсы такого формата — оперативное получение документов, возможность уточнить информацию и оплатить счет в любой момент, бережное отношение к природе. Печать 500 тыс. бумажных квитанций эквивалентна вырубке 44 деревьев в месяц и 528 — в год.

Работа гарантирующих поставщиков электроэнергии — в Ленинградской области это АО «Петербургская сбытовая компания» и ООО «РКС-энерго» — также изменилась за счет перехода на цифровизацию и обслуживание в дистанционном режиме. Абоненты дистанционно передают показания приборов учета, оплачивают электронные квитанции вместо бумажных, обмениваются информацией и документами в онлайн-режиме.

Подача заявлений на технологическое присоединение к сетям уже практически перешла в онлайн. 97% заявок в ПАО «Россети Ленэнерго» и АО «ЛОЭСК» на технологическое присоединение к сетям поступает через интернет-ресурсы – личный кабинет или мобильное приложение.

Перейти на электронную квитанцию и получать ее на электронную почту можно через сайт или в мобильном приложении.