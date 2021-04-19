Регион выбирает «Проект на миллион»

Сегодня стартовал прием
заявок от областных предпринимателей на конкурс «Проект на миллион».
В этом году он проходит в
трех номинациях — лучшие бизнес-проекты выберут в сфере социальных услуг, в
сфере предоставления услуг парикмахерскими и салонами красоты, а также в сфере
производства хлебобулочных и мучных кондитерских изделий. Победитель в каждой
номинации получит грант в размере 1 миллион рублей на реализацию своего
проекта.
Заявки принимаются до 14
мая включительно в комитете по развитию малого, среднего бизнеса и
потребительского рынка Ленинградской области, подробная информация размещена на
сайте комитета.
С презентациями своих
проектов конкурсанты выступят 21 мая в центре «Мой бизнес», тогда же жюри
подведет итоги.