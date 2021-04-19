Регион выбирает «Проект на миллион»

Сегодня стартовал прием заявок от областных предпринимателей на конкурс «Проект на миллион».

В этом году он проходит в трех номинациях — лучшие бизнес-проекты выберут в сфере социальных услуг, в сфере предоставления услуг парикмахерскими и салонами красоты, а также в сфере производства хлебобулочных и мучных кондитерских изделий. Победитель в каждой номинации получит грант в размере 1 миллион рублей на реализацию своего проекта.

Заявки принимаются до 14 мая включительно в комитете по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области, подробная информация размещена на сайте комитета.

С презентациями своих проектов конкурсанты выступят 21 мая в центре «Мой бизнес», тогда же жюри подведет итоги.